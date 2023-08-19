حفل صاخب لتقديم نيمار في الهلال بالمسيرات والألعاب النارية

قدّم نادي الهلال، السبت، في حفل صاخب وأمام آلاف من جماهيره في العاصمة الرياض نجمه الجديد المهاجم البرازيلي نيمار، آخر اللاعبين الكبار المنضمين للدوري السعودي الذي بات مرصعاً بنجوم عالميين.

ووسط الألعاب النارية وقنابل الدخّان، دخل نيمار (31 عاما) ملعب الملك فهد في شرق الرياض الذي أطفئت أضواؤه الكاشفة وأنير بأضواء هواتف الجماهير.









وأطلقت الألعاب النارية بكثافة لحظة دخوله للملعب الذي يتسع لـ 68 ألف متفرج، وسط هتافات الأنصار “نيمار نيمار”، فيما رسمت الطائرات المسيرة كلمة “نيمار أزرق” فوق الملعب.

ولوّحت الجماهير بأعلام زرقاء عليها صورة للبرازيلي بقميص الهلال و”نيمار 10″، فيما عرضت شاشات الملعب الإلكترونية لقطات لأهداف سابقة لقائد البرازيل.

ووصل نيمار مساء الجمعة إلى الرياض واضعا وشاحاّ أزرق اللون بألوان قميص الهلال، أحد أكثر الأندية السعودية شعبية، وأحد الأندية التي استحوذ عليها صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مخطط لجعل الدوري المحلي “ضمن أفضل 10 دوريات في العالم”.

وقال مندوب المبيعات سليم علي (34 عاما) الذي ارتدى قميص الهلال الأزرق إنها “لحظة كبيرة. أتمنى أن يساعدنا (نيمار) في الفوز بمزيد من الألقاب”.

وأقام الهلال، الفائز بالدوري السعودي 18 مرة (رقم قياسي) وبطولة دوري أبطال آسيا 4 مرات (رقم قياسي)، الحفل قبيل مباراته في المرحلة الثانية من الدوري أمام الفيحاء.

ولن يلعب نيمار مباراة السبت، فيما من المقرر أن يكون جاهزا لمباراة الرائد الخميس في المرحلة الثالثة للدوري، حسب ما قال مسؤول في الهلال.

وملأ جمهور الهلال الملقّب في السعودية باسم “الزعيم”، والكثير منهم يرتدون قمصانه الزرقاء جنبات الملعب، حيث رفع المشجعون تيفو (شعار يرسمه المشجعون على المدرج) يحمل وجه نيمار مع كلمة مرحبا بالإنكليزية.

وقبل دقائق من دخول البرازيلي، هتف الآلاف باسم الجناح البرازيلي مالكوم والحارس المغربي ياسين بونو المنضمين حديثا لـ”كبير آسيا”، أثناء تقديمهما بشكل مقتضب للجماهير.

وأعرب الكثير من الجمهور عن سعادتهم لرؤية نجوم عالميين في الدوري المحلي.

وقال الطالب الجامعي ضاري الشمري 19 عاما “بوجود رونالدو ونيمار سيصبح الدوري السعودي تنافسي للغاية ومن أقوى دوريات العالم”.

نيمار “التاريخي

ومنذ لحظة توقيعه، تشير حسابات الهلال على مواقع التواصل دائما لنيمار بـ”التاريخي”.

ونيمار هو “الهداف التاريخي” لمنتخب البرازيل متعادلا مع الأسطورة بيليه مع 77 لكل منهما.

والثلاثاء، أعلن النادي تعاقده مع نيمار قادماً من باريس سان جرمان الفرنسي.

وأفاد مصدر في السعودية أنّ نيمار سينال راتبًا ضخمًا مقدّراً بـ”100 مليون يورو (109 مليون دولار) سنوياً في عقد يمتد لعامين، ومثلها للنادي الفرنسي كرسوم انتقال”.

وكان صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، استحوذ على أربعة أندية كرة قدم مؤخرا، هي الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، ما أتاح لها عقد صفقات كبيرة بمبالغ طائلة مع لاعبين كثير منهم اتوا مباشرة من الدوري الإنكليزي والإسباني والإيطالي.

وبات الهلال ثاني أكثر أندية العالم إنفاقا في نافذة الانتقالات الصيفية الحالية بمبلغ 289 مليون يورو بعد تشلسي الإنكليزي، حسب تقديرات موقع “ترانسفر ماركت” المعني بانتقالات اللاعبين.

ودفعت الأندية السعودية الأربعة مجتمعة 564 مليون يورو كرسوم انتقالات في نافذة الانتقالات الجارية.

وأثار هذا الإنفاق الكبير قلق عدد من مدربي الأندية الأوروبية منهم الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنكليزي الذي ناشد السلطات الكروية لإيجاد حل له.

كوكبة نجوم

وبعد تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا في 2015 كجزء من الثلاثي الهجومي للبارسا المكوّن من الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز، انضم نيمار بشكل مفاجئ إلى باريس كأغلى لاعب في العالم نظير 222 مليون يورو.

بعد ست سنوات متفاوتة قضاها في باريس، شهدت تسجيله 118 هدفًا و70 تمريرة حاسمة في 173 مباراة في جميع المسابقات، يأمل لاعب سانتوس السابق أنّ يتوهج مجددا رفقة الهلال.

والموسم الماضي، فشل الهلال في الدفاع عن لقبيه في دوري أبطال آسيا والدوري السعودي، مكتفيا بالفوز بكأس ملك السعودية في ختام موسم محبط.

وانضم نيمار إلى كوكبة من النجوم الآخرين في الدوري السعودي مثل رونالدو والسنغالي ساديو مانيه (النصر)، الفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي (الاتحاد) والجزائري رياض محرز (الأهلي).

كما سينضم إلى نجوم آخرين في فريقه الجديد على غرار البرتغالي روبن نيفيش، الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، السنغالي خاليدو كوليبالي ومواطنه مالكوم.

ومنذ وصول الأمير محمد بن سلمان (37 عاماً) لولاية العهد في 2017، تشهد المملكة التي ظلت مغلقة لعقود، انفتاحاً اجتماعياً واقتصادياً واسع النطاق وغير مسبوق.

وتسعى السعودية منذ سنوات لتعزيز قطاع الرياضة لديها ضمن خطة تحول اقتصادي، وفي إطار سياسية تقوم على تقوية مصادر القوة الناعمة للمملكة الثرية الطامحة لتلميع صورتها الخارجية.