قميص محمد صلاح يرعب جماهير ليفربول.. زاد التكهنات بشأن انتقاله للدوري السعودي

عادت الشكوك لتحيط بمستقبل النجم المصري محمد صلاح مع فريقه الحالي ليفربول الإنجليزي، خاصة مع عدم وجود قميصه من المتجر الرسمي “للريدز” في الوقت الذي يُثار فيه الحديث عن إمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية ولحاقه بالعديد من نجوم كرة القدم الذين سبقوه إلى المملكة.

قميص محمد صلاح يثير التكهنات بانتقاله إلى الدوري السعودي

وانتشر مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “X” (تويتر سابقاً) ظهر في مجموعة من قمصان لاعبي ليفربول معروضة للبيع في متجر النادي في ظل غياب تام لقميص النجم المصري.









🎥 | متجر #ليفربول من الداخل .. ومحمد صلاح يغيب. 👕 pic.twitter.com/sIUi4xQ3xm — الشرق الأوسط – رياضة (@aawsat_spt) August 18, 2023

وتفاعل المتابعون العرب والسعوديون مع هذا المقطع الذي نشره حساب صحيفة الشرق الأوسط السعودية، خاصة جماهير الاتحاد التي علّقت عليه بالقول: “هل الأمور تحدث؟!”، في إشارة إلى الكلمة الشهيرة التي يستخدمها الصحفي الإسباني جيرارد مورينو عن قرب انتقال لاعب إلى برشلونة، فيما كتب آخر: ” تأكدوا حتى لا تعشمونا (تشعرونا بالأمل) على الفاضي”.

#ثريد 🚨🚨 شفرات انتقال محمد صلاح من بداية ارتباط اسمه في الاتحاد حتى اليوم استمتعو بالخيال الواسع 😂👇🏼 pic.twitter.com/rzTuh7Fjec — خالد🥤 (@kh_lfc13) August 19, 2023

وتسبب مقطع الفيديو هذا بحالة من الخوف والقلق لدى جماهير ليفربول التي تخشى من رحيل نجم آخر إلى الدوري السعودي بعد القائد السابق جوردان هندرسون الذي انضم للاتفاق وكذلك فابينيو الذي رحل إلى اتحاد جدة وهو نفس الفريق الذي يسعى لضم صلاح في “الميركاتو” الصيفي الحالي.

كلوب يستبدل صلاح للمرة الثانية

وشارك صلاح في التشكيلة الأساسية لفريقه ليفربول للمباراة الثانية على التوالي حين ظهر أمام بورنموث يوم السبت 19 أغسطس/آب 2023 على ملعب أنفيلد في الجولة الثانية من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجّل صلاح هدفاً من أهداف ليفربول الثلاثة التي فاز من خلالها على بورنموث بنتيجة 3-1 قبل أن يتم استبداله للجولة الثانية على التوالي، ولكن هذه المرة عن الدقيقة 87 تاركاً مكانه لزميله اليوناني كوستاس تسيميكاس.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 187 هدفاً في جميع البطولات منذ وصوله إلى “الريدز” قادماً من روما في صيف عام 2017.

وتقدّم صلاح لتنفيذ ضربة جزاء سددها قوية، ورغم ذلك تمكّن نيتو حارس بورنموث من صدها لتعود إلى النجم المصري الذي ردّها إلى الشباك محرزاً هدف ليفربول الثاني عند الدقيقة السابعة والثلاثين.

ستّل جناحه ثم حام يرقى على متن الهوى 😎 الملك المصري محمد صلاح يتخطى ستيفن جيرارد وينفرد بالمركز الخامس في ترتيب قائمة هدافي ليفربول التاريخيين 🇪🇬👑 pic.twitter.com/lPGocEVS1q — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) August 19, 2023

واحتفى الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي “X” (تويتر سابقاً) بالهدف الجديد الذي سجله صلاح الذي أصبح بفضله خامس هداف في تاريخ “الريدز”.

هدف محمد صلاح يرفع رصيده إلى 200 مساهمة

في هذه الأثناء تغنى الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي عبر “X” بالنجم المصري الذي وصل إلى مساهمته رقم 200 في “البريميرليغ”.

ونشر الحساب صورة لصلاح وعلّق عليها: “المساهمة رقم 200 للفرعون المصري في البريميرليغ، تاريخي يا مو” مرفقاً تعليقه بعلم مصر ورمز التاج.

ويحمل الهدف الذي سجله صلاح في شباك بورنموث الرقم 140 في الدوري الإنجليزي، 138 منها بقميص ليفربول و2 مع تشيلسي، كما قدّم 60 تمريرة حاسمة.

بدورها أكدت شبكة opta المتخصصة في الإحصائيات والبيانات أن صلاح بات اللاعب الثاني عشر الذي يصل إلى هذا الرقم.

ساهم محمد صلاح في الهدف رقم 200 بالدوري الإنجليزي الممتاز (140 هدفًا، 60 تمريرة حاسمة)، هو اللاعب الثاني عشر المختلف الذي يصل إلى هذا الرقم واللاعب الوحيد الحالي الذي يمتلك 200+ مساهمة في المسابقة. https://t.co/H3b7nGCsiG — OptaArabi (@OptaArabi) August 19, 2023

وبفوزه على بورنموث رفع ليفربول رصيده إلى 4 نقاط وضعته في المركز الثالث مؤقتاً في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد جولتين من بداية المسابقة.