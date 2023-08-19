الجامعة اللبنانية لا تتراجع عن زيادة رسوم التسجيل… والاعتراضات الطالبية محدودة وعاجزة

لم تعد رسوم التسجيل في #الجامعة ال#لبنانية تكفي ثمن أوراق للطباعة، إذ لا يمكن لجامعة أن تستمر باستيفاء 8 دولارات رسم تسجيل للطالب، وإن كانت مؤسسة وطنية للتعليم العالي وتمنح التعليم مجاناً لطلاب لبنان. فكيف بمتطلبات تشغيل المباني والصيانة والكهرباء بعدما تراجعت موازنتها إلى نحو 15 مليون دولار من 250 مليوناً قبل #الأزمة المالية و#انهيار الليرة. قرر رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران زيادة رسوم التسجيل بالعملة اللبنانية، واصبحت 13 مليوناً للطالب في مرحلة الإجازة و17،5 مليون ليرة لطلاب الماجستير و22 مليوناً لمرحلة الدكتوراه، فيما على الطلاب الأجانب أن يدفعوا رسوم تسجيل تصل الى 300 مليون ليرة.

قوبل القرار باعتراض من فئات طالبية في بعض كليات الجامعة، من دون أن يتحول إلى حركة اعتراض شاملة، باعتبار أن كلفة التسجيل لا تشكل أكثر من 2 في المئة من قسط في جامعة خاصة متواضعة، وهي لا تتجاوز ما كان عليه الرسم قبل الأزمة والبالغ 200 دولار أميركي. ووفق رئيس الجامعة لم يعد ممكناً الاستمرار برسم التسجيل السابق، فللجامعة حاجات يمكن تغطيتها من رسوم التسجيل ومن بينها المساهمة في تغطية جزء من كلفة التفرغ، وهي لا تشكل عبئاً على الطلاب وأهاليهم باعتبار أن الرسم يدفع عند التسجيل بداية السنة. ووفق المعلومات أن رفع رسم التسجيل لا تعترض عليه القوى السياسية لا بل أن بعضها طالب بأكثر مما حددته الجامعة التي تطالب الدولة برفع موازنتها وتحسين رواتب أساتذتها ودعم مجمعاتها وصولاً إلى تفريغ أساتذتها.









تبدو رئاسة الجامعة وإدارتها مصممتان على الاستمرار في رفع رسوم التسجيل. ووفق رئيس الجامعة، فإن رسوم التسجيل لا تعوض العجز العام في ميزانيتها، انما تساهم في تامين مجموعة من المتطلبات باتت ضرورية ضمن آليات العمل في الكليات والفروع. لكن مجموعة من الطلاب المعترضين بدأوا بحملة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تقرر مجموعات منهم ونوادي الاعتصام الذي نفذ الخميس الماضي على درج الادارة المركزية في المتحف. هاجم الطلاب اساتذتهم، فما الذي يضمن لهم وفق قولهم، غذا دفعوا 150 دولاراً للتسجيل أن لا يضرب الاساتذة أو تعطل الأعمال الدراسيةن علماً أن الجامعة وبالرغم من الأزمة وتآكل رواتب الأساتذة لم تشهد إضراباً واحداً خلال العام الجامعي الماضي، لكن بعض الطلاب يعتبرون القرار اجحافاً بحقهم حيث نفذوا الى جانب التحرك أمام الادارة المركزية وقفات احتجاجية في الفروع في المناطق بأعداد متواضعة.

وبينما يتوقع أن تتصاعد الاحتجاجات الطالبية بدءاً من أيلول المقبل، باعتبار أن الجامعة تعطل في آب الجاري، إلا أنها لا تبدو قادرة على استقطاب أعداد من الطلاب، وهي حالة يواجهها أصحاب الدعوات من بعض التجمعات الطالبية، إذ تبين وفق أحد الناشطين أن غالبية الطلاب غير مكترثين للمشاركة في التحركات، فيما القوى السياسية من مختلف الأحزاب تغطي قرار الزيادة، وهو عامل يؤثر على التحرك باعتبار أن فروع الجامعة تحت قبضة الأحزاب.

أبرز الداعين إلى التحرك احتجاجاً على رفع رسوم التسجيل في الجامعة، إضافة الى طلاب مستقلين، مجموعات طالبية ومن بينها النادي العلماني وشبكة مدى، والاتحاد الطلابي العام، علماً أن هذه التجمعات لها حضور في بعض الكليات فيما غير قادرة على التأثير في كليات وفروع أخرى، وهو ما تبين خلال الوقفة الاحتجاجية في الادارة المركزية التي اقتصرت على عدد محدود من الطلاب. ويطالب المحتجون وفق بيان وزعوه خلال اعتصام الخميس الماضي بالتراجع عن فرض الزيادة على رسوم التسجيل، معتبرين أنها لا تغطي رواتب أساتذتها الذين لم يستطيعوا تحصيل حقوقهم بسبب عجز المسؤولين عن إدارة الأمور. فالمشكلة بالنسبة إليهم “ليست بحجم الرسوم، بل هي مشكلة بنيويّة في إدارة ميزانية الجامعة، فضلاً عن عدم وجود ضمانات بذهاب هذه الأموال إلى الجامعة لإنعاشها كما يتحدثون”.

يطالب الطلاب المعترضون أيضاً بحل عادل للجامعة يقوم على إعادة توزيع الخسائر. لكن الجامعة وفق إدارتها تعاني من غياب الدعم، ولا مداخيل مالية لديها، فيما أموال “البي سي آر” لا تزال محجوزة لدى شركات الطيران، أما موازنتها فلا تلبي حتى رواتب أساتذتها المتآكلة، حيث تطالب الجامعة بموازنة للسنة الدراسية المقبلة تبلغ 4 آلاف مليار ليرة أي نحو 40 مليون دولار، لتسيير أمورها بالحد الادنى.

يعتبر رئيس الجامعة أن الرسوم الجديدة للتسجيل متوازنة وهي خضعت للدراسة، ولا تحمل الطلاب أعباء إضافية، وبالتالي لا خيار إلا بالسير بها للمساهمة في استمرار التعليم في الجامعة.