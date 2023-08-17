سخط جنوبيّ على “حزب الله”… وبيئته داخل “لهيب الانهيار”

عادت “الظاهرة الاعتراضيّة” الساخطة على “#حزب الله” لتتظهّر خلال الساعات الماضية من “بوابة” قرى الجنوب اللبنانيّ، متّخذة بُعداً اجتماعيَّ الطابع نتيجة تردّي الأوضاع المعيشية وتَهالُك واقع القطاعات الحيوية في البلاد. وحملت الصرخة المُعبَّر عنها “راية غاضبة” مذكّرة بحقبة كانت مهّدت لانتفاضة 17 تشرين على لسان مواطنين احتشدوا تحديداً في قرية عين قانا الجنوبيّة. واتخذوا شعار الانتفاض مدخلاً لحراكهم، مع هجوم لاذع شَنّه مواطن تحدّث بأسلوب تلقائيّ منتقداً أداء النائبين محمد رعد وهاني قبيسي. وانتشرت “وتيرة الغضب” هذه بسرعة على مواقع التواصل ووسائل الإعلام التي نقلت الموقف وتطرّقت إلى معانيه التي تشابهت مع مظاهر حَنَقٍ تظهّرت قبل سنوات في البيئة المجتمعية نفسها. وما تشابه أيضاً “تنفيس الغيظ” بشكلٍ فجائيّ بين هنيهة وبرهة مع تأسّف المواطن الغاضب عمّا صدر عنه من هجوم على نائبَيْ منطقته عازياً ما جرى إلى ما سمّاه فعل “العصبيّة”. ولم يكن التراجع عن “الهجوم العارم” بمثابة مسألة غير متوقّعة، بل إنّ مستطلعين أرجعوا السبب إلى الضغوط التي تعرّض لها المعترضون حتّى سحبوا اعتراضهم. وإذ تطرح هذه الحالة مسألة سيطرة “حزب الله” على مناطق بأكملها وحظره الآراء المُعارِضة له، إلّا أنّ صوت “التعبير الممتعض” بقي الأكثر رسوخاً في الأذهان باعتباره التطوّر الفعليّ البارز.









لا يتفاجأ المعارضون السياسيون المتحدّرون من مناطق نفوذ “حزب الله” تصاعد حجم الاعتراضات التي يؤكّدون أنّها لم تنحسر أو تتقلّص في غضون سنوات ما بعد الانتفاضة رغم اتّخاذها طابعاً أقلّ تظهّراً غير قائم على أسلوب التجمّع أو الاحتشاد. ويعزون الأسباب إلى الواقع المعيشي أولاً انطلاقاً من أنهم من المواكبين عن كثب للواقع المناطقي الذي يشابه غالبية تعاريج الخريطة اللبنانية. ويدلّون على أزمات انقطاع الكهرباء وشحّ المياه والافتقار إلى مكوّنات العيش البديهية والعادية ما يؤدّي إلى رفع الصوت بوتيرة أكبر، علماً أنّ التململ موجود بشكل دائم. ويتناقض ذلك مع ما تسمّيه الأكاديمية والباحثة منى فيّاض “حال البروباغندا التي يعتمدها “حزب الله” عندما يعتبر أنّ بيئته الشعبية غير متأثرة عميقاً بالانهيار الاقتصاديّ. وليس صحيحاً أنّ بيئة مناطق “حزب الله” في أحوال جيّدة، بل إنّ تظهّر العنف والامتعاض في مناطق نفوذه إشارة إلى التردّي الحاصل في الأوضاع عموماً”.

واستناداً إلى مضامين قراءة منى فياض لـ”النهار”، فإنّ “ما يحصل من ضغوط على الاعتراضات يعيد الزمن إلى حال القمع والترهيب التي تمارس على المواطنين من بعض الأشخاص الذين يديرون المناطق، ما جعل الواقع أشبه بدولة بوليسية تعتمد أسلوب مراقبة الناس داخل القرى وقمعهم، لكن هكذا أسلوب لن ينجح وسط تصاعد الانهيار الاقتصادي. ويتعرّض “حزب الله” لضغوط كبيرة في وقت لم يعد في مقدور معظم المواطنين تحمّل مظاهر القمع، خصوصاً بعدما وصلت البلاد إلى مستوى الانهيار الحاصل”. ولا يغيب عن ملاحظات فياض أيضاً، “الاعتراضات اللبنانية في البيئات المجتمعية والطائفية الأُخرى، ما يجعل “حزب الله” في وضع مأزوم ويتّجه إلى محاولة إسكات البيئة الشيعية التي تزداد اعتراضاً. ولا يتمثل السؤال في ما سيُقدِم عليه المعارضون ضمن مناطق النفوذ، بل ما سيفعله “حزب الله” وسط شعوره بفائض القوّة، لكن في ظلّ حاجته إلى تقديم تنازلات”.

عموماً، يلحظ المواكبون المجتمعيون للأوضاع في الجنوب اللبنانيّ حالات عدّة اعتراضية تعبّر عن نفسها بأشكال مختلفة على مستوى القرى والمناطق الجنوبية كمسألة متعارف عليها وموجودة ويحصل التعبير عنها في المنازل أو تخرج إلى العلن عبر وسائل الإعلام. وتشمل طرائق التعبير عن الحالة الاعتراضية في الجنوب غياب المشاركة في استحقاق الانتخابات النيابية أو الإشارة التلقائية إلى الاعتراض على ما يجري في بعض القرى خلال مناسبات اجتماعية معينة وصولاً إلى “صرخة الغضب” التي تُشكّل المستوى الأعلى على طريقة الاحتجاج العفوي لعدد من المواطنين في عين قانا.

بالنسبة إلى قراءة الناشط السياسي وعضو “عامية 17 تشرين” التي انبثقت من الانتفاضة علي مراد، فإنّ “الثنائي الشيعي يلجأ إلى محاولة احتواء الاعتراضات من خلال إلزام المعترضين على الاعتذار وفق ما حصل خلال الانتخابات النيابية الماضية بُعيد انتقادات وجهت إلى النائب علي حسن خليل. وإذ استطاع الخطاب السياسي لـ”حزب الله” في مكان ما تطييف المعركة الانتخابية وتصويرها على أنّها ضدّ السلاح، سمح ذلك له في استمالة مواقف عدد كبير من الناس عند تصوير المعركة على عكس حقيقتها مع إضافة البُعد الطائفي والتعبئة المذهبية والمساعدات المالية الضخمة”.

ويقول مراد لـ”النهار” إنّه “رغم كلّ هذا الجهد الذي يبذل لكنّ “حزب الله” لم يستطع الإجابة على مشاكل المواطنين اليومية التي يزداد تهرّبه منها. وهو يستطيع الاستمرار في ترهيب قسم منهم لإلزامهم عدم الاعتراض أو الضغط على المعترضين منهم للاعتذار الذي يشكّل إدانة للثنائيّ أكثر ممّا يُعتبر دفاعاً عنهما، علماً أنّ الخطاب يوجّه إلى القواعد. ويريد “حزب الله” إعفاء نفسه من الانهيار وهذا لا ينطلي على أحد”، مضيفاً أنّه “ربما في القدر الذي يخاف الشيعة على “الثنائيّ” ضمن التعبئة الطائفية بقدر ما يخافون من “الثنائي” وسط حالٍ من استخدام خوف الناس لتحسين المواقع السياسية، لكنّ مواجهة ذلك المشروع يكون في خطاب وطنيّ يتقدّم لكلّ اللبنانيين وضمنهم جمهور “الثنائيّ” كتحدٍّ، وعلى القوى الاعتراضية جنوباً إقناع المواطنين بأنّ هناك طريقة مختلفة لمقاربة الشأن العامّ”. وفي الاستنتاج العامّ لمراد، “الضغوط موجودة ولم تتوقّف بل إنّها مرتبطة بالصورة العامة في البلاد، وعندما تمرّ الحالة الاعتراضية التشرينية في الأزمة المرتبطة بالنظام السياسيّ والتعطيل، سينعكس ذلك جنوباً باعتباره غير منفصل ويواجه التحدّيات نفسها بسبب الضغط وطريقة إدارة المنطقة. لكن، يبقى أنّ الحالة الاعتراضيّة في الجنوب تشكّل جزءاً من المشهد الوطنيّ ويجب مقاربتها من هذه الزاوية”.