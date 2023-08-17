ياسر عودة.. إرث شريعتي في حراك “17 تشرين”

وربما يكون الفارق الأبرز، أنه رجل بلا مؤيدين في الواقع، لكنه “حالة” في مواقع التواصل. فالشيخ الذي لا تظهر في فيديوهاته جموع المستمعين من الحاضرين، وصل واحد من أحدث فيديوهاته الى 550 ألف مشاهدة، ما يعني أنه ظاهرة، يتخطى الحيثية المكانية، ويلتف حوله جمهور يستمع اليه من كافة الطوائف، ومن مواقع متعددة.

منذ مشاركته في ثورة 17 تشرين، تحوّل الشيخ ياسر عودة من أستاذ ديني في الحوزة العلمية إلى مؤثّر في وسائل التواصل الاجتماعي. نزل عودة إلى ساحة الانتفاضة في يومها الأول وفوجئ به المنتفضون الذين تعرّفوا إليه. سأله أحدهم: “أنا ملحد وأحبك، هل تعرف ملحداً يحبّ شيخاً”؟ أجابه بابتسامة آنذاك: “نعم، أعرفك أنت”.







من هنا تطوّر حضور عودة بحيث لم تعد متابعته تقتصر على جمهوره من طلاب الدين أو من جمهور الطائفة الشيعية بالمعنى السياسي، أو ممن يسألون لتحصيل معرفة ترتبط بأحكام شرعية وما شابه. توسّع جمهوره ليشمل فئة من الشباب اللبناني من مختلف الطوائف الذين كفروا بالمنظومة الحاكمة، وهذا ما ميّز حالته كمؤثّر وحاضر في تطورات الساحة اللبنانية بمختلف مواضيعها، الأمر الذي يُفسر اليوم الحملة التضامنية مع،ه تحديداً في الشبكات الاجتماعية، بعد قرار هيئة التبليغ الديني في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.

من هو ياسر عودة؟

رجل دين شيعي لبناني، ولد في بلدة برعشيت في جنوب لبنان العام 1969. اشتهر بخطابه النقدي والإصلاحي ضد الفساد والطائفية في السياسة اللبنانية في السنوات الاخيرة، وضد الممارسات والتقاليد التي تضر بالإسلام والمسلمين من كل المذاهب، كما رفع شعار الدفاع عن قضايا الشعب والأمة والإسلام.

تلقى الشيخ ياسر عودة تعليمه الديني في لبنان وإيران، درس في الحوزات العلمية في لبنان من العام 1984 إلى 1989، ثم انتقل إلى مدينة قم المقدسة في إيران في 1989 وبقي فيها حتى 1992، حيث تابع دراسته على أيدي علماء آخرين، وبعدها عاد إلى لبنان لإكمال مرحلة بحث الخارج لدى المرجع الديني الراحل السيد محمد حسين فضل الله. كما حصل على دبلوم في العلوم الإسلامية من المعهد الشرعي الإسلامي في بيروت.

بعد حضوره في ساحات الثورة، تحدث الشيخ عودة عن “عصر تعطيل العقل”، قائلاً: “من يستعمل عقله يستعمله بينه وبين نفسه، ولا يجرؤ على الكلام”. ورأى أن تعطيل العقول يتماشى تلقائياً مع “الجهل المقدّس أو الغباء المقدس، ويقود إلى الظلمات، وكأننا نعيش في ديكتاتورية سياسية ودينية حيث أنّ الإقطاع الديني أسوأ من الاقطاع السياسي لكونه يحكم باسم الله”.

برأيه، هذا الإقطاع “يركب الموجة ويسيطر على الخطاب”، فيما “بات رجال الدين يعدّون الحساب للقوى الموجودة على الأرض والمرجعيات الدينية الأخرى المهيمنة”. لذا فإن السيطرة تامة، والإفلات من تلك المنظومة المزدوجة، أمران فائقا الصعوبة.

من خلال هذه الكلمات، يستطيع مواكبوه أن يفهموا تمايزه عن الكثير من علماء الطائفة. الدعوة المتكرّرة لتغليب العقل في مقاربة الأمور بعيداً من الإستناد الدائم إلى الأحكام الشرعية أو الروايات وغيرها، بالأخص في المسائل السياسية. قد يكون التشبيه للدولة الإشتراكية أفضل توصيف لدعوته.

وهنا يتشابه منهج الشيخ عودة، مع منهجية المفكر الإيراني الراحل علي شريعتي، الذي وجّه بدوره إنتقادات إلى رجال الدين المسلمين والى السلطة. الرجل الذي كان متنوراً وثورياً، ودفع ثمن ثوريته باغتياله في بريطانيا العام 1977 على أيدي مخابرات نظام الشاه الايراني، بات نموذجاً لكثير من رجال الدين، وربما يكون ياسر عودة من هؤلاء، مع فارق في الزمان والمكان والظرف طبعاً، خصوصاً لجهة مواجهة انحراف واستغلال الدين، حتّى أن بعض رجال الدين الشيعة نشروا في قُم العام 1972 بمساعدة شرطة الشاه كتاباً بعنوان: “هرج ومرج: قطرة من محيط أخطاء د.على شريعتي”، وذلك نتيجة الانتقادات اللاذعة التي كان يوجّهها شريعتي لرجال الدين الذين اعتبرهم من حاشية السلطة وأنّهم يستغلون الدين للمصالح السياسية والفساد المالي.

يتقارب المنهجان في الرؤية والإعتدال ورفع شعار العقل ثم العقل، ومقارعة الفساد وإستقطاب الشباب، ويدعو الرجلان إلى فصل الدين عن السلطة السياسية منعاً لأي إستغلال بعباءة الدين والتكاليف الشرعية.

محاولات إقصاء حالة الشيخ ياسر عودة والحملات المتكرّرة عليه، سواء من بعض المرجعيات الدينية أو المؤسسات الرسمية، ستشكّل زخماً إضافياً له وستمنحه قوة تأثير أكبر لدى من يعتبر المرجعيات الدينية في لبنان شريكة النظام اللبناني الحاكم.