هل لا يزال الأسد وبن سلمان يتواصلان بـ”الواتس أب”؟

يوم قرّرت المملكة العربية #السعودية الإنفتاح على #سوريا #بشار الأسد قبل أسابيع أو أشهر قليلة ونفّذته بإعادة فتح سفارتها في دمشق ثم بدعوة رئيسها الى استعادة مقعد بلاده في جامعة الدول العربية بحضوره شخصياً مؤتمر القمة العربي الدوري الأخير أظهر عددٌ وإنْ قليل من القادة العرب عدم ارتياحهم الى ذلك. وقد سأل أحدهم ولي عهد المملكة #الأمير محمد بن سلمان عن دوافع هذا الإنفتاح وعن الفوائد التي سيجنيها منه العرب وفي مقدمهم دول الخليج، فأعطى جواباً غير مباشر لكن حاسماً موجزه “أنا لم أكن في السلطة (داخل المملكة) يوم اتُّخذ قرار مقاطعة سوريا سياسياً وديبلوماسياً واقتصادياً و”تشليحها” مقعدها في جامعة الدول العربية”. هذا الجواب الواضح والحاسم كان كافياً لإعلان القادة العرب جميعهم ومعهم قادة المجتمع الدولي أن استعادة سوريا الى محيطها ستتم ومن دون أي تأخير وأن للعرب في ذلك كما للمنطقة فائدة كبيرة. أما من الناحية السورية فقد كان الرئيس بشار الأسد مرحباً جداً بالخطوة السعودية ومتجاوباً معها ومستعداً لبدء علاقة أُخوّة وصداقة وتعاون مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. أحد التعبيرات عن القرار المزدوج بالتعاون بين الرياض ودمشق وبين بن سلمان والأسد كان إستناداً الى معلومات جهات متابعة لهذا الموضوع وتطوراته داخل كل من الفريقين السعودي والسوري بدء القائدين المذكورين أعلاه تبادل الرسائل والتشاور بواسطة التكنولوجيا الحديثة أي “الواتس أب”.









إذا كان الوارد أعلاه صحيحاً كله لماذا سيطر في الآونة الأخيرة نوع من الجمود أو ربما البطء على صعيد إستعادة التعاون الجدّي وشبه الشامل بين دمشق والرياض؟ يجيب متابعون لبنانيون من قرب لعودة العلاقة الطبيعية بين العاصمتين المذكورتين كما مع العواصم العربية الأخرى في إطار جامعة الدول العربية أن نية بن سلمان والأسد بعد إعادة سوريا الى الحضن العربي كانت إطلاق تعاون ثنائي وآخر عربي وربما ثالث دولي للإسهام في إعادة بناء ما دمرته الثورة – الحرب الأهلية – الحرب الإرهابية داخل سوريا وهو كثير. ويضيفون أنه كان للسعودية كما لدول خليجية أخرى هدف مهم هو التصدي لتصنيع المخدرات وأبرزها في هذه المرحلة الكبتاغون ولتهريبها إليها. وسوريا كانت، ولا تزال حتى الآن على الأرجح أحد أهم مراكز هذه الصناعة – التجارة المربحة كثيراً للمهرّبين والمافيات المتنوّعة والمؤذية كثيراً للمجتمع السعودي كما للمجتمعات العربية والدولية كلها. ويبدو إستناداً الى المعلومات المتوافرة عند المتابعين أنفسهم لعودة سوريا الى العرب ولاستعادة التعاون السعودي – السوري الذي أسهم كثيراً في العقود الماضية وقبل وقوع سوريا في الحرب المتنوّعة في حل الكثير من المشكلات والقضايا في المنطقة العربية، ولا سيما في لبنان وفي الموضوع الفلسطيني وفي قضايا أخرى. كما بدأ أخيراً التصدي لتصنيع المخدرات داخل أراضي سوريا وفي لبنان المفتوحة حدودها أي سوريا معه والتي لا يزال لها فيه نفوذ مهم مباشرةً وبواسطة الحلفاء. ظهر ذلك جلياً من خلال ضرب وكر مخدراتي مهم في سوريا أخيراً كما من خلال تعاون مع الأردن الذي يعاني بدوره من كونه طريقاً أو “سكةً” بلغة المهرّبين أثمر ضربةً مهمة للتجار والمصنّعين. لكن الذي حصل في الآونة الأخيرة أعاد القلق الى نفوس الداعين الى استكمال العودة السورية الى حضن العرب، وأثار تساؤلات عن جدّية المحادثات التي جرت في أثناء التحضير للعودة وبعد حصولها بين دمشق والرياض بغية التفاهم على نوعية إسهام الثانية بإعادة الإعمار داخل سوريا.

هل من أجوبة عن هذه التساؤلات؟ تفيد معلومات الجهات المتابعة لهذا الموضوع نفسها أن الرئيس الأسد قال مباشرةً ومن خلال وزير خارجيته وربما مسؤولين آخرين في حكومته ومخابراته المتنوّعة إن سوريا تفتقر الى المال لإعادة إعمار ما دمّرته الحروب ولتأمين الكهرباء وإعادة بناء كل المرافق التي صارت خارج الخدمة. وتفيد أيضاً أنه طلب مساعدات مالية ضخمة للقيام بذلك. لكنها تفيد في الوقت نفسه أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال إن المملكة في عهد والده وهو الرجل الأقوى فيه قرّرت أمرين: الأول عدم صرف مساعدات مالية مباشرة سواء للدول أو للأفراد والأحزاب والجمعيات و… السبب هو أن مردود مساعدات “الكاش” في الدول التي تلقّته كان قليلاً جداً إذ ما صُرف منه للبناء والتطوير لم يكن كبيراً، وأن قسماً مهماً منه ذهب عمولات وسمسرات وتوفيراً لمكاسب شخصية. أما الأمر الثاني فهو تشجيع رجال المال والإقتصاد السعوديين كما الشركات الكبرى المهمة فيها والمتنوعة الإختصاصات فضلاً عن شركات أجنبية كبرى ومهمة في آن على الإستثمار في سوريا. بذلك تكون إعادة البناء أسرع وتنعدم أو على الأقل تخف كثيراً المكاسب الخاصة. ولا يعني هذا الكلام حصر “الفساد” وهو الوصف الفعلي لما كان يجري سابقاً في سوريا ومع السوريين بل هو يشمل دولاً أخرى أغرقتها المملكة في السابق بالمساعدات كما عدد من مواطنيها وشركاتها ورجال أعمالها. طبعاً تمّ الإتفاق على هذا الأمر. لكن الولايات المتحدة رفعت يافطة “قانون قيصر” الذي يحظر إنفاق أموال في سوريا وإن لمساعدتها في الإستثمار وإعادة البناء لإعادة النازحين. وهي لا تمزح في هذا الأمر. والسعودية تعرف ذلك وسوريا أيضا. فجمّدت الولايات المتحدة حركة مئات من الشركات الإستثمارية والمستثمرين في اتجاه سوريا، وغضبت الثانية ليس على الرياض بل على واشنطن. وبدأت تتسرّب من دمشق مواقف رسمية ومعلومات مقلقة على صعيد “عودة” مصانع المخدرات وتجارها الى العمل. كما عاد ربط عودة النازحين السوريين الى بلادهم بتوافر الأموال لبناء المنازل والقرى والمخيمات لاستقبالهم، علماً أن جهات عليمة عدة تؤكد أن سوريا الأسد لا تريد عودة هؤلاء لأسباب متنوعة أهمها أنهم صاروا مصدراً مهماً للعملة الصعبة لها. هذا هو الوضع حالياً، أما المستقبل فلا يزال في الغيب.