هل يعطي بري منصوري ما يريده؟

في السباق مع الوقت قبل نهاية آب الجاري، موعد دفع رواتب وأجور العاملين في القطاع العام والاسلاك العسكرية، لا تزال المعالجات تراوح مكانها مع عدم تبنّي الحكومة أي اقتراحات عملية بديلة تقدَّم بها مصرف لبنان في ظل تعذّر تشريع الاقتراض من “المركزي”، كما يطالب الحاكم بالانابة #وسيم منصوري ونوابه، بدليل ان الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الخميس المقبل لم تدرج اي بند في هذا الشأن على جدول اعمالها لسبب بسيط يكمن في رفض المجلس طرح الموضوع كاقتراح قانون، معتبرًا ان المسؤولية في هذا الأمر تعود الى الحكومة التي يرفض رئيسها بدوره احالة مشروع قانون على المجلس لرغبته في عدم تحمّل هذه المسؤولية التي يراها من صلب مهام البرلمان وصلاحياته.

إذاً، تقاذف المسؤوليات بين بري وميقاتي لم يترك خيارًا سوى اللجوء الى #المصرف المركزي لتأمين السيولة بالدولار من السوق، انطلاقًا من مهمة “المركزي” كمصرف للدولة، وإلا فان الرواتب ستُدفع بالليرة اللبنانية. والتحدي الماثل امام منصوري ونوابه في اول اختبار جدي لهم في قيادة مصرف لبنان بعد خروج الحاكم السابق رياض سلامة من منصبه على رأس الحاكمية، يتمثل في الثبات على الموقف من مسألة الاقتراض وعدم التراجع حيال قوننة الاقتراض التي لاقت استحسانًا وتشجيعاً من بعض القوى السياسية، بعد مخاوف من ان يشكل تولي منصوري منصب الحاكم خطراً على الموقع الماروني، ويؤدي الى احداث تغيير جوهري في السياسة النقدية، على نحو يصب في مصلحة الفريق السياسي الذي سمّاه للمنصب اساساً وهو ثنائي “#حزب الله – أمل”.









حتى الآن، لا تراجع عن السقف الذي رفعه منصوري ونوابه في مسألة الاقتراض. وبحسب مصادر الحاكمية، فإن الموقف لا يزال على حاله، اي التمسك بالاصلاحات شرطًا اساسياً لأي اقراض يمكن ان تحصل عليه الدولة.

وبحسب المصادر، فإن الاتصالات مستمرة لايجاد المخرج، علمًا ان لا قلق من اللجوء الى الدفع بالليرة باعتبار ان الفارق بين السعر وفق منصة “صيرفة” والسوق الموازية لا يتعدى الـ 3 في المئة، اي ان الموظفين سيحصلون على رواتبهم كاملة ومن دون اي خسارة تُذكر بسبب الفارق في سعر الصرف. لكن المشكلة الحقيقية التي يخشاها المجلس المركزي تكمن في الكتلة النقدية الضخمة التي سيتم ضخها في السوق في فترة قياسية لا تتجاوز يومين وحجمها يصل الى 7 آلاف مليار ليرة. صحيح ان هذه الكتلة متوافرة في الحساب الرقم 36، سيما وان الدولة قد حسّنت جبايتها في شكل كبير في الشهرين الماضيين، اذ وصلت الى ٢٩ الف مليار ليرة، نصفها محصّل بالدولار “الفريش”، الا ان الخشية تكمن في الانعكاسات السلبية المتوقعة لهكذا كتلة على سعر الصرف.

وعلمت “النهار” ان ثمة اقتراحًا يجري درسه ويقضي بتجزئة الرواتب لكيلا تُدفع دفعة واحدة، بحيث توزع على كامل الشهر، كدفع كل من رواتب القطاع العام والاسلاك العسكرية ومعاشات التقاعد على حدة، موزعة على ايام الشهر، فلا تشكل كتلة ضخمة تُضخ دفعة واحدة في السوق. لكن القرار في هذا الشأن يعود الى وزارة المال التي لها ان تقرر كيفية احتساب الرواتب والاجور والمعاشات التقاعدية وكيفية صرفها.

اما بالنسبة الى تأمين الدولار لزوم استيراد الادوية ومشتقاتها، فتفيد المعلومات ان المجلس المركزي الذي ترك الاستيراد للقطاع الخاص يدرس آلية ان يكون الدعم مباشرا للفئات التي تحتاج اليه وليس عبر دعم الاستيراد.

التحدي الآخر الذي يواجهه المجلس المركزي، والذي لا يقل اهمية عن تحدي تشريع الاقتراض، يكمن في الشروط التي وضعها الحاكم بالانابة ونوابه حيال رزمة الإصلاحات المطلوبة ويتقدمها اثنان: اقرار مشروع قانون موازنة 2023 ومشروع قانون “الكابيتال كونترول”. والمشروعان على ما يبدو سلكا طريقيهما. فالحكومة في صدد انجاز درس مشروع الموازنة واقراره تمهيداً لاحالته على المجلس لتباشر لجنة المال والموازنة دراسته، فيما مشروع “الكابيتال كونترول” أُدرج على الجلسة التشريعية المزمع عقدها هذا الخميس. فهل قرر بري اعطاء دفع لمنصوري من خلال إدراج المشروع على جدول اعمال الهيئة العامة،على نحو يتيح للاخير تسجيل انجازات في رصيده في الوقت الفاصل عن موعد تعيين حاكم جديد، وهو الامر المستبعد في المرحلة الراهنة؟

مردّ السؤال ما تردد عن انزعاج في اوساط عين التينة من زيارة منصوري للسفيرالسعودي وليد البخاري، وربطها بانفتاح الحاكم على السياسيين والسفراء، في حين ان المصرف المركزي هو سلطة مستقلة كلياً ومهمتها وضع السياسة النقدية وادارتها.

والسؤال: هل سيتم اقرار مشروع “الكابيتال كونترول” أم ان إدراجه على جدول اعمال الجلسة التشريعية لم يكن إلا لارضاء المطالبين به في الداخل والخارج، في حين ان الجلسة مهددة بعدم الانعقاد بسبب عدم توافر النصاب، واذا تأمن فيمكن ان يطير قبل ان يصل الى هذا البند؟!