المأزق اللبناني يتفاقم والصراع أبعد من الرئاسة… معادلة حزب الله تكشفه مسيحياً وفي البيئات الطائفية!

يتفاقم المأزق الداخلي تبعاً للحوادث الأمنية المتنقلة في مختلف المناطق، وآخرها حادث #الكحالة بعد انقلاب شاحنة الذخائر لـ”#حزب الله” وقبلها حروب مخيم عين الحلوة، وعين إبل الجنوبية وغيرها، وتزداد وتيرة الضغوط على وقع التأزم الإقليمي وتفرض نفسها على الواقع اللبناني. ولا شك في أن ما يحدث يرتبط بالملفات اللبنانية المعلقة خصوصاً استحقاق الرئاسة، وبالعلاقات بين القوى السياسية، لا سيما علاقات “حزب الله” بالأفرقاء السياسيين وتحديداً التيار الوطني الحرّ والمسيحيين. وإذا كان التوتر الأهلي بلغ مداه في المرحلة الاخيرة ومرشح إلى مزيد من الفوضى، إلا أن الامور ليست مهيأة لانزلاق البلد نحو حرب أهلية، إذ لا يوجد سوى فائض قوة واحدة يملكها “حزب الله” وبالتالي فإن الحرب تحتاج إلى أطراف تقتني السلاح وبيئة جاهزة للقتال، وهي غير متوافرة في البيئات الأهلية الطائفية، وإن كان الانقسام اللبناني وصل الى مرحلة خطيرة، على وقع ما تفرضه قوى الممانعة من أمر واقع يزيد من طروحات الانفصال والتقسيم بين البيئات اللبنانية.









تشتد الضغوط وتتكاثر الازمات وكـأنها مقدمة لحدث كبير في لبنان يشكل منعطفاً لانجاز الاستحقاقات وانتخاب الرئيس، وتدور كلها حول “حزب الله” الذي بات في وضع مربك أمام الطوائف اللبنانية الأخرى خصوصاً المسيحيين في المرحلة الراهنة، ويطرح هذا الوضع تساؤلات عما يمكن أن يحدث من تطورات تحمل علامات الفوضى الأهلية وتفتح على حروب متنقلة بأجندات إقليمية لفرض أمر واقع ينعكس على الاستحقاقات المعلقة بالفراغ، وتعكس في الوقت ذاته حالة التحلل التي وصل إليها لبنان بانهيار مؤسساته والاختلالات الداخلية والعجز عن التوصل الى تسويات تنقذ ما تبقى من البلد.

تشير الوقائع إلى أن الأوضاع غير المستقرة قد تتفاقم خلال الشهر المقبل مواكبة للزيارة المرتقبة للمبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، لكنها ليست بالضرورة مؤشراً لإمكان الاتفاق على تسوية لانتخابات الرئاسة، بل هي تحمل دلالات أبعد، إذ لا يمكن فصل حادثة الكحالة مثلاً عن حوادث أخرى متنقلة في لبنان، ومعها التلويح الخارجي بإجراءات عقابية لمعرقلي الوصول إلى تسوية توافقية للملفات للخروج من الفراغ.

من الآن فصاعداً وبعد حادثة الكحالة سيكون “حزب الله” أمام حالة استثنائية خطرة في العلاقة مع كل المكونات، كون المواجهة باتت مكشوفة مع المسيحيين بصرف النظر عن تفاوضه القائم مع التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، وهذه الحالة قد تفتح على مواجهات في غير منطقة إذا بقي الحزب متمسكاً بمعادلته المهيمنة وعدم الأخذ بالاعتبار المستجدات على الساحة اللبنانية والانقسام الذي يجعله في حالة انعزال وأيضاً مواجهة مع الجميع، وتختلف عن المرحلة التي شهدت صراعاً سنياً- شيعياً امتد من 2005 وبقيت آثاره حتى 2016 رغم ما أقره اتفاق الدوحة بعد نزول السلاح إلى بيروت في 7 أيار 2008، ولم تنهيه ولاية الرئيس السابق ميشال عون بين 2016 و2022.

في المراحل السابقة من الأزمات اللبنانية كانت الحوادث الأمنية الكبيرة تؤدي لإنتاج تسويات، وإن كانت بموازين قوى جديدة. كان التدخل العربي والدولي لا يزال ممكناً بصفقات معينة من دون أن تؤسس لحل مستدام لبنانياً. هكذا حصل في اتفاق الدوحة بعد 7 أيار 2008 الذي كرس معادلة جديدة في تشكيل الحكومات، وأرسى توازناً جديداً بفرض الثلث المعطل، فسقطت حكومة سعد الحريري في 2010 بسبب مقاطقة الوزراء الشيعة. وقبل ذلك في 2005 حين تم التوصل الى تسوية للانتخابات النيابية، ثم في 2016 مع تسوية المرشح الوحيد ميشال عون بعد فراغ استمر سنتين ومكّن تحالف “حزب الله” والشيعية السياسية من فرض وقائع جديدة في المعادلة اللبنانية. اليوم تختلف الأمور، إذ أن القوى ليست ذاتها والتحالفات مختلفة، فيما إزداد خصوم “حزب الله” وبات محاصراً من البيئات الأخرى بعدما تمدد فيها سابقاً، من دون أن يعني ذلك أن الظروف مهيأة لحرب على شاكلة العام 1975، علماً أن ما يستند إليه الحزب من معادلة الشعب والجيش والمقاومة التي اقرتها البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة لم تعد ذات جدوى وخير دليل على ذلك حادثة الكحالة التي اصطدم فيها الحزب ببيئة معارضة لسياساته، وهو لا ينسق اساساً مع الجيش في نقل أسلحته وعتاده، تماماً كما حدث مع بيئة أخرى قبل سنتين تقريباً في شويا جنوباً بعد عودة إحدى راجمات الصواريخ واصطدام عناصره بالأهالي، وإن كان جرى استيعاب الأمور بتدخل من الحزب التقدمي الاشتراكي الذي لا يريد المواجهة مع “حزب الله”. كما أن حادثة الطيونة السابقة تشبه التطورات الحالية، وكلها تشير إلى أن “حزب الله” بات في وضع مربك مع البيئات الطائفية الأخرى.

وبصرف النظر عما يمكن أن تحققه زيارة لودريان في أيلول المقبل والمترافقة مع اشتداد الضغوط الإقليمية والدولية وعقوبات أميركية جديدة محتملة تطال شخصيات وكيانات تتخطى ما فُرض على رياض سلامة، وتلويح دول اللقاء الخماسي في الدوحة باتخاذ إجراءات معينة، فإن ما يجري في البلد لا يؤشر إلى إمكان عقد تسوية في وقت قريب، باعتبار أن الأزمة باتت عميقة في ظل العجر الداخلي عن التلاقي لإنتاج الحل، واصبح الصراع يطال هوية البلد ومساره. ويأخذ الصراع اليوم وجهة صدامية بين “حزب الله” والمسيحيين بعدما كان سابقاً في حالة تحالف مع التيار العوني،، وهو أمر يترك تداعيات خطيرة على الكيان، فكلما واصل الحزب تكريس هيمنته وعدم اكتراثه لاتساع رفض سياساته، كلما ارتفعت دعوات الانفصال والفدرالية، بما يعني الفرز وعدم إمكان التعايش بين المكونات اللبنانية المختلفة.

سيكون كل حادث امني مفتوح على احتمالات شتى وتأجيجه سياسياً بما يرفع منسوب التوجه نحو الانفصال، إذ أن كل الحوادث التي حصلت أخيراً مرتبطة بـ”حزب الله” ودوره، طالما هو الذي يملك فائض القوة والمقرر في سياسة البلد. وهذا يعني في ظل التأزم الإقليمي أن لبنان سيكون أمام أشهر فوضى خطيرة وساحته مفتوحة على كل الاحتمالات خصوصاً وأن الحزب بدأ يفقد الغطاء المسيحي في ظل اهتزاز علاقته بالتيار الوطني الحر، فضلاً عن انكشافه لدى البيئات الأخرى. لكن “حزب الله” بدل أن يستوعب هذا الانكشاف يذهب إلى مزيد من التشدد ولا يقدم تنازلات حتى وإن كان الجيش اللبناني لعب دوراً في التهدئة ولجم التصعيد بعد حادثة الكحالة الأخيرة. فلا يزال الحزب متمسكاً بالشروط التي تفاقم الأزمة، وبمرشحه سليمان فرنجية، ويصعّد في الاستحقاق الرئاسي، ويستمر بسلوك سياسي لا يفتح نافذة في جدار انتخاب الرئيس، ما يعني مزيداً من التوترات الامنية التي تنذر بانهيارات وتفسخ وتحلل في البنيان اللبناني كله.