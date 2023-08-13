“حراك أيلول الرئاسي”: هل يهيِّئ إسم قائد الجيش؟

لا يتأثّر اسم قائد الجيش العماد جوزف عون في المتغيّرات السياسية الحاصلة مع كلّ “هبوب ساخن” أو “هطول بارد” في البلاد، وحريّ اعتباره في تقويم المراقبين السياسيين “البروفايل” الدائم الثبات من ناحية المؤشرات والحظوظ حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وإذا كان الانتظار قائماً حتى “حراك أيلول” بغية تقويم مؤشر “إنضاج فاكهة” انتخابات الرئاسة، فإنّ مكوّنات من قوى المعارضة تؤيّد فكرة الانتقال إلى مرشّح ثالث إذا استقرّ أي طرح على اسم قائد الجيش. وفي التفاصيل، أبدت أكثر من جهة معارضة تأكيدها أمام ديبلوماسيين عدّة خارجيين غياب وضعها أي “فيتو” حول اسم جوزف عون للرئاسة الأولى، انطلاقاً من الإشارة إلى أنه في حال توافق اللبنانيين على اسم قائد الجيش لن تعارض هذه القوى خياراً مماثلاً. لكن، لا ترجيح حتى اللحظة لاستعراض أسماء للرئاسة في مرحلة قريبة طالما أن المعادلة ستنطلق من بندَيْ المؤهلات الرئاسية والمهمات الأساسية.









وتشير معلومات “النهار” إلى أن الأوساط الفرنسية المعنية في إطلاق المبادرة الهادفة إلى البحث عن سبل حلّ للشغور الرئاسي، تتحضّر لإرسال استمارة أسئلة إلى الأفرقاء اللبنانيين في غضون الأيام المقبلة حول أولويات رئيس الجمهورية المقبل ومهمّاته و”البروفايل المناسب” قبل الانتقال إلى نوع من استنتاجات على نطاق الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان. ثم اعتزام أن يصار للدعوة إلى انعقاد طاولة عمل أو لقاء حواريّ على تنوّع التسمية. وإذ اعتبر لودريان أن مهمته تسهيل انتخابات الرئاسة أمام الأطراف السياسية التي التقاها، فإن بعض قوى المعارضة تعوّل على امكان الانتقال إلى طرح أسماء بعد التوافق على مميزات الرئيس ومؤهلاته والحدّ الأدنى من البرنامج للمساهمة في وقوف الدولة. وقد يكون اسم قائد الجيش من بينها، لكن المسألة ليست ملقاة هنا في ملعب المعارضة بل على عاتق “حزب الله”، مع السؤال إذا كان سيتمسّك بمرشحه أو يساعد في ايجاد حلول خصوصاً ألا مشكلة لدى مكونات أساسية في المعارضة بانتخاب قائد الجيش.

في غضون ذلك، لا ترجّح أوساط مواكبة على مستوى جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” لـ”النهار” أن يطرأ أي مستجدّ في ملف انتخابات رئاسة الجمهورية سوى أن يُسيّل حراك أيلول بعض الحبر وسوى ذلك لا حديث عن تطوّرات على المستويين الداخلي والخارجي، باستثناء مبادرة لودريان التي من شأنها أن تحرّك بعض المياه الراكدة. والأكيد الظاهر بالنسبة إلى “القوات اللبنانية” أنّ “حزب الله” بات متمسكاً أكثر من السابق في مرشّحه الرئاسي الوزير السابق سليمان فرنجية، لا سيما بعد الأحداث التي شهدتها البلاد بدءاً من الاشتباكات داخل المخيمات الفلسطينية ووصولاً إلى واقعة الكحالة وما بينهما، ما سيجعله يسعى إلى تعزيز قبضته أكثر على المواقع الرسمية في الدولة اللبنانية وعلى رأسها موقع رئاسة الجمهورية. ولا مؤشرات “قواتية” تلفت إلى أن المساعي المتجددة في أيلول ستؤدي إلى مكان، لا سيّما أن الحلّ الأساسي بالنسبة إلى القوى المعارضة يتمثل في ضرورة الدعوة إلى انعقاد جلسات انتخابية متتالية. وما يمكن أن يحصل على مستوى طاولة الحوار في قراءة “القوات”، يشبه التهيئة للتوافق على اسم جديد خارج إطار اللقاءات الحوارية، لكن لودريان لا يريد الدخول في الأسماء الرئاسية. وفي ظلّ هذا الكمّ القائم من الاختلافات والخلافات الداخلية الأفضل وفق مقاربة “القوات” الذهاب إلى انتخابات كما على مستوى الدول الديموقراطية. وترجّح أوساط “القوات” المواكبة للتطورات أن تنحو المعارضة بما يعنيها في اتجاه رفض مقترح اللقاء الحواريّ وخصوصاً وسط رفض “حزب الله” التنازل عن مرشّحه.

في غضون ذلك، لا يقرأ الحزب التقدمي الاشتراكي مؤشرات ملموسة للتسوية خصوصاً بعد احتدام الخطابات نتيجة حادثة الكحالة وغياب تراجع في الاتجاه للتسوية الداخلية. وتقول أوساط نيابية في “اللقاء الديموقراطي” لـ”النهار”، إن لودريان سيعود واضعاً سقف اللجنة الخماسية، لكن في الداخل لا قواسم مشتركة باستثناء مباشرة التفاوض بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحرّ”. ولا يمكن توقّع إلى أين سيصل الحوار وعلى أي قواعد سيقوم كمسألة ليست واضحة في وقت المهم بالنسبة إلى التقدمي إجراء حوار بين كافة الأفرقاء. ويؤيد الحوار غير المشروط بأي صيغة ما يحوّل المعطى الخارجي إلى جيّد إذا كانت هناك أرضية داخلية متبلورة. ويعتبر الحزب التقدمي أن قائد الجيش يشكّل أحد المرشحين البارزين مذكّراً أن الاسم الذي طرحه رئيس التقدمي وليد جنبلاط للمرّة الأولى إلى جانب جهاد أزعور وصلاح حنين هو قائد الجيش كإسم موجود في التداول على نطاق الداخل اللبناني والخارج أيضاً. ولا يزال مؤشر حظوظه غير معلوم حالياً ومن المبكر تحليله في تقويم التقدمي وسط الفيتوات القائمة. والأهم بالنسبة إليه، التوصّل إلى مناخ تسوية انطلاقاً من الواقعية السياسية ما يؤمّن أرضية وطنية داخلية مع توافق معين وحكومة تبلور إصلاحات وخطة اقتصادية سريعة، أو لا حلول وسط الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والتربوي القائم والحاجة إلى تضافر الجهود لإنقاذ ما تبقى. وما يدعمه التقدمي تسوية تطمئن الجميع بالحدّ الأدنى وتطلق عجلة إعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة هيبتها ثم الحديث في الاستراتيجية الدفاعية وسلاح “حزب الله” على إيقاع التسوية الاقليمية.