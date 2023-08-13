عضو في “حزب الله” يلقي زجاجة حارقة باتجاه إسرائيل وقوات الاحتلال ترد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أن عنصرا مشتبها به ألقى زجاجة حارقة من لبنان باتجاه السياج الحدودي مع إسرائيل.

وقال الجيش في بيان: “اقترب مشتبه به من السياج الحدودي في منطقة المطلة على الحدود اللبنانية قبل قليل، وقام بإلقاء زجاجة حارقة على السياج”.









وأضاف: “أدى ذلك إلى إلحاق أضرار طفيفة لكابل الاستشعار لأحد ناقلي المياه في منطقة السياج”.

وقبل صدور بيان الجيش ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن “عنصرا تابعا لحزب الله ألقى زجاجة حارقة على الجانب الإسرائيلي في منطقة المطلة على الحدود بين إسرائيل ولبنان، دون وقوع إصابات”.

وأضافت الصحيفة أن “الجيش الإسرائيلي رد بإطلاق النار بالهواء كتحذير”.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية وقناة (12) الخاصة، الحدث على الحدود مع لبنان، لكنهما لم تشيرا إلى وقوع أي أضرار بسبب الزجاجة الحارقة.

ولم يصدر على الفور تعقيب من “حزب الله” على الحدث.

والثلاثاء الماضي، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، زعيم “حزب الله” حسن نصر الله من “ارتكاب أي خطأ”، مهددا بإعادة لبنان “إلى العصر الحجري في حال وقوع تصعيد أو صراع”.

وسبق أن شنت إسرائيل في 12 تموز/يوليو 2006 حربا على لبنان استمرت 33 يوما إثر أسر “حزب الله” 3 جنود، وأصدر على إثرها مجلس الأمن القرار 1701، تم بموجبه وقف القتال وتعزيز قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام “يونيفيل” في جنوب لبنان.