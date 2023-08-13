وزير الثقافة يهاجم MTV..ويشتبك مع مارك ضو

نزل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد المرتضى الى موقعة نزال مع قناة “أم تي في” والنائب مارك ضو، وتحولت الردود على منتقديه بخصوص قراره حول عرض فيلم “باربي” في الصالات اللبنانية، الى سجالات مباشرة وشخصية تضمنت ردوداً واتهامات.

وبدأ التصعيد حين ردّ المرتضى على منتقديه، بمادتين من الدستور اللبناني هما 9 و 10 وقال إنهما “تفرضان على الدولة تأدية فروض الاجلال لله تعالى وإحترام التعاليم الدينية ومنع أيّ تعليمٍ يناقض القيم الأخلاقية المنبثقة عنها”. واضاف: “المسيحية والإسلام، ينبذان الشذوذ الجنسي المخالف لـ”نظام الخالق” ويدعوان إلى مواجهة هذه الظواهر لأثرها الكارثي على المجتمع”، وأرفق التغريدة بنص اقتراح قانون تقدم به نواب من كتلة التغيير، يرمي الى الغاء المادة 534 من قانون العقوبات.

وهاجمت قناة “أم تي في” رد المرتضى في مقدمة نشرتها الاخبارية مساء السبت، وفي تقرير وصفت فيه المرتضى بأنه “وزير ثقافة الترهيب والتخوين في دويلة “حزب الله”.







ورد المرتضى على القناة في بيان، قال فيه إن التقرير “أجره مدفوع من نتاج” الإنترنت المسروق والتخابر الدولي غير الشرعي” والرشى الإعلامية ونتاج بيع ذمم الشاشات للداخل والخارج وثمن فتح الهواء لبث الفتن.” ووصف نشرتها الاخبارية بأنها “نشرة تفاهة وبوق عمالةٍ وعامل تخريبٍ للوحدة وتحريضٍ على الحقد”، واصفاً القناة بأنها “سوق السوء”.

ورد مارك ضو على المرتضى، بدوره، قائلاً: “إهانة للثقافة أن لقب وزير يمنح لهذا الشخص، واهانة للقضاء لأن يمنح لقب قاضي”، واضاف: “هذا يظن انه وزير الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعتقد اننا نعيش في دولة دينية وليس مدنية. هذا وزير يخاف من فيلم باربي، ومن بعض الالوان”.

ورد المرتضى بدوره على ضو، قائلاً في بيان : “وقانا الله شرّ هذا الزمان الذي أصبح لنا فيه “نوائب شذوذ” كمثل جنابك أفرزها قانون انتخاب شاذ، والعجب ان يتسنّى لمثلك ان يجلس مجلساً شغله كمال جنبلاط”. وتوجه اليه بالقول: “دع غيظك يقتلك يا نائب الغفلة ومشرّع الشذوذ وثمرة القانون الشاذ فلن نبالي بك ولن نردّ على تفاهاتك”.

من جهته، رد ضو على الرد، قائلاً: “عندما ينحط ذو صفة رسمية إلى هذا الحضيض يصبح عندها مشاهدة باربي أفضل”.