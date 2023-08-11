عبد الله درويش رئيساً لبلدية بيروت

انتخب مجلس بلدية بيروت عضو المجلس البلدي عبد الله درويش رئيساً للمجلس، خلفاً للرئيس السابق للبلدية المهندس جمال عيتاني الذي استقال منذ أسبوعين. وحصل توافق على انتخاب درويش على اعتبار أنه “العضو المصلح” في المجلس، الذي يعمل على التهدئة وإطفاء الحرائق، بخلاف عيتاني بشخصيته الإشكالية، كما قالت مصادر من المجلس لـ”المدن”.

لكن دوريش لم يحصل على أربعة أصوات من الأعضاء الحاضرين، بعدما صوت عضوان بورقة بيضاء، وعضوان آخران لمصلحة المرشحة المنافسة هدى الأسطا. علماً أن الأسطا كانت قد استقالت من المجلس منذ نحو أربع سنوات ولم تقبل استقالتها حينها. وكان المجلس البلدي شهد خلافات كبيرة سابقاً أدت إلى استقالة عضوين منه ومقاطعة أعضاء آخرين الجلسات. لكن الانتخابات التي حصلت اليوم جمعت جميع الأعضاء غير المستقيلين مع تعذر حضور عضو بداعي السفر وآخر مقاطع للجلسات. وبالتالي حضر الانتخابات 18 عضواً من أصل عشرين، أي العدد المتبقي من أعضاء المجلس الـ24 (ثلاثة أعضاء مستقيلون وعضو متوفٍ).









تحديد أولويات ولايته

وكان المجلس البلدي عقد جلسة انتخابية برئاسة نائب الرئيس المهندس ايلي اندريا، وبحضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود، صباح اليوم الجمعة وانتخب درويش، الذي تم التوافق عليه بعيد استقالة عيتاني. وتقول مصادر المجلس البلدي أن درويش تنتظره استحقاقات كبيرة وأولها شبه إفلاس البلدية، لأن أموالها مقوّمة بالليرة اللبنانية. كما أنه عليه إعادة ترتيب الأجواء مع القوى المعترضة في المجلس.

وفي تصريح له بعد الانتخابات، شكر الرئيس المنتخب أعضاء المجلس البلدي على ثقتهم “الغالية”، مؤكداً تصميمه على العمل بكل عزيمة ليكون عند حسن ظنّهم وحسن ظن أهالي بيروت وكل الساكنين فيها.

واعتبر درويش ان “الظروف القاسية التي يمر بها لبنان جراء الانهيار المالي والاقتصادي، تركت تداعيات سلبية جداً على البلدية وإمكاناتها وعلى قدرتها على الاستجابة لكل متطلبات المدينة على مختلف المستويات. لذلك سنعمل على تحديد الأولويات والعمل عليها بكل الإمكانيات المتاحة، بالتعاون مع الزملاء نائب الرئيس وأعضاء المجلس البلدي وسعادة المحافظ القاضي مروان عبود”.

وقال درويش “إن المعاناة والمشاكل كبيرة وتطال كل شوارع العاصمة وأحيائها، وبالتأكيد سنكون حاضرين في كل مكان ومع جميع أبناء المدينة، التزاما منا بواجباتنا وانطلاقا من المهام الملقاة على البلدية في إطار عملها لما فيه مصلحة بيروت وأهلها. وكذلك انطلاقا من التزامنا الوطني المنسجم مع ترسيخ العيش المشترك والشراكة الوطنية وقِيَمنا الاجتماعية”.

وتابع درويش “انطلاقاً من إيماننا بأننا في العاصمة بيروت عائلة واحدة، فإن البلدية ستكون دائماً مقصداً لتلبية حاجات أهلنا في بيروت وذلك ضمن الإمكانيات المتاحة والمهام الموكلة اليها”.

ختاماً، ناشد الرئيس المنتخب، المسؤولين وكل المعنيين، والمجتمع المدني وكل المنظمات الدولية التي بإمكانها المساعدة، ودعاهم للتعاون سوياً لتمكين عاصمتنا بيروت من تجاوز هذه المرحلة الصعبة، وتسهيل وتحسين حياة أبنائها، على أمل أن يعود لبنان الى طريق التعافي والنهوض والازدهار، وأن تعود بيروت لؤلؤة الشرق وقبلة العرب والعالم.