رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله: ميليشيات مسيحية تدفع نحو الفتنة!

علّق نائب رئيس المجلس التنفيذي في “حزب الله” الشيخ علي دعموش، على “ما جرى أول أمس في الكحالة، الذي هو نتيجة التحريض ‏والتجييش والكذب الذي لا ينفع في شيء سوى في دفع البلد نحو الفتنة التي يريدها ‏اعداء لبنان وفي مقدمهم العدو الصهيوني”.

وأضاف: “البيئة المسيحية عموماً تعرف هذه الحقائق عن المقاومة ‏وهي ليست بيئة معادية للمقاومة، لكن حجم التحريض والتضليل والكذب الذي ‏تمارسه الميليشيات المسيحية والاعلام الخبيث المدفوع الثمن الذي يبث الاكاذيب ‏ويعمل على تجييش اللبنانيين ليلا نهارا ضد المقاومة، هو الذي يصنع مناخا معاديا ‏للمقاومة لدى المسيحيين”، مؤكدا اننا “لن نسمح لهؤلاء الحاقدين ومن يقف خلفهم أن يأخذوا البلد نحو الفتنة”.









وختم دعموش: “مواقف التحريض على المقاومة التي نسمعها من بعض الابواق ‏السياسية والاعلامية التي امتهنت التحريض والتضليل وتزوير الحقائق واثارة ‏الغرائز الطائفية، لن تنجح في أخذ البلد نحو الفتنة، لأن في لبنان قوى ومقاومة ‏عاقلة وقوية، تصبر من موقع القوة، وتعرف كيف تتصرف بحكمة، وهي حريصة ‏على وحدة البلد وسلمه الاهلي، وترفض ان تنجر الى فتن داخلية”.‏