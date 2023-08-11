رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله: ميليشيات مسيحية تدفع نحو الفتنة!

علّق نائب رئيس المجلس التنفيذي في “حزب الله” الشيخ علي دعموش، على “ما جرى أول أمس في الكحالة، الذي هو نتيجة التحريض والتجييش والكذب الذي لا ينفع في شيء سوى في دفع البلد نحو الفتنة التي يريدها اعداء لبنان وفي مقدمهم العدو الصهيوني”.
وأضاف: “البيئة المسيحية عموماً تعرف هذه الحقائق عن المقاومة وهي ليست بيئة معادية للمقاومة، لكن حجم التحريض والتضليل والكذب الذي تمارسه الميليشيات المسيحية والاعلام الخبيث المدفوع الثمن الذي يبث الاكاذيب ويعمل على تجييش اللبنانيين ليلا نهارا ضد المقاومة، هو الذي يصنع مناخا معاديا للمقاومة لدى المسيحيين”، مؤكدا اننا “لن نسمح لهؤلاء الحاقدين ومن يقف خلفهم أن يأخذوا البلد نحو الفتنة”.
وختم دعموش: “مواقف التحريض على المقاومة التي نسمعها من بعض الابواق السياسية والاعلامية التي امتهنت التحريض والتضليل وتزوير الحقائق واثارة الغرائز الطائفية، لن تنجح في أخذ البلد نحو الفتنة، لأن في لبنان قوى ومقاومة عاقلة وقوية، تصبر من موقع القوة، وتعرف كيف تتصرف بحكمة، وهي حريصة على وحدة البلد وسلمه الاهلي، وترفض ان تنجر الى فتن داخلية”.