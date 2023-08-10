فيروز في أحدث صورة من توقيع ابنتها ريما “ترَاجِع حسَابْ العَتيق بْبَالْهَا”

في أحدث صورة لها، أطلت أيقونة الغناء السيدة فيروز على الجمهور اللبناني والعربي بصورة التقطتها ابنتها ريما بهاتفها من فوق ونشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”.

وبدت السيدة فيروز في هذه الصورة بطلة بهية وأنيقة وشعرها أشقر اللون منسدلاً، وتغطي وجهها بنظارات شمس كبيرة الحجم من دون أن تحجب عينيها المكحلتين، كما تألقت بقميص أحمر اللون وفوقه سترة بيضاء من ماركة “إسكادا”.









وقد فاجأت ريما الرحباني محبي وعشاق والدتها فيروز بهذه الصورة التي أهدتها إلى محبيها وأرفقتها بتعليق معبّر جاء فيه: “وترَاجِع حسَابْ العَتيق بْبَالْهَا”…طبعاً بـ آيفون ريما”.

وحظيت هذه الصورة الفريدة بإعجاب الآلاف ووجّه بعضهم تحية لـ “جارة القمر”، مثنين على طلتها الجميلة، ومتمنين لها دوام الصحة والعمر الطويل ورحّب أحدهم بطلتها بالقول “ما أحلى هالطلة” وهو شعار قريب من شعار وزارة السياحة المرحّب بقدوم السياح والمغتربين إلى بلد الأرز.

تجدر الإشارة إلى أن آخر ظهور لفيروز كان في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، عندما احتفلت ابنتها ريما بيوم ميلاد والدتها الـ87 الموافق في الـ 20 من تشرين. ونشرت حينها مقطع فيديو للسيدة فيروز وهي تطفئ شمعة واحدة، وتنظر بابتسامة خجولة لهاتف ابنتها، وبعدها نشرت مقطعاً نادراً يعود لعام 1989 من بروفات أغنية “مصر عادت شمسك الذهب”.