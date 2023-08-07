ميقاتي: لنا ثقة بالنائب الأول لحاكم مصرف لبنان

عقد مجلس الوزراء جلسةً لبحث مشروع الموازنة، وفي مستهل الجلسة، أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الوزراء أن “جدول الأعمال سيتم إرجاؤه إلى الجلسة المقبلة، والبحث سيقتصر فقط على مشروع قانون الموازنة على أمل الانتهاء منه في هذه الجلسة”.

وقال: “أما موازنة العام 2024، فهي قيد الإعداد للبدء بمناقشتها بالتوازي مع إنجاز مشروع موازنة العام 2023، على أن يكون القرار لمجلس النواب بدمج الموازنتين معا أو درسهما على حدة”.









إلى ذلك، أشار ميقاتي إلى أن “وزير التربية طلب إصدار مرسوم بدورة استثنائية للامتحانات للشهادتين المتوسطة والثانوية بفروعها الأربعة، وسيتم إصداره نظراً لضيق الوقت”.

أما وبما يتعلّق بملف مصرف لبنان، فلفت ميقاتي إلى أنّه عقد يوم السبت اجتماعا مطولاً مع النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، وقال: “كل ما ورد في الصحف اليوم لا يمت الى الحقيقة بصلة، وكنا على توافق وتمنى علي أن أبلغكم هذا الموقف، فنحن على اتفاق والخطة واضحة ونحن لنا ثقة به، ووزير المالية في صدد البحث في الطريقة الأنسب والأسرع لمقاربة الملف، ونتمنى على وزير المالية تزويدنا بالأرقام المتعلّقة بحقوق السحب الخاصة لأننا لا نريد حصول أي أمر يتعلّق بالرواتب والأدوية في شهر آب، مع كشف حساب واضح بكل المبالغ التي صرفت ووجهة صرفها”.