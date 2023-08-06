المهلة انتهت في النيجر.. هل يحدث التدخل العسكري؟

تنتهي مساء، الأحد، المهلة التي حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) للتراجع عن الانقلاب الحاصل في النيجر.

ويسود الترقب بشأن احتمال تدخل دول غرب أفريقيا عسكريا في النيجر، قبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددتها لقادة الانقلاب، مع تحذيرات متزايدة من خطورة الإقدام على هذه الخطوة، وفق فرانس برس.









وكان قادة “إيكواس” فرضوا، الأحد الماضي، عقوبات شديدة على نيامي بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب، محمد بازوم، وأمهلوا الانقلابيين أسبوعا لإنهاء احتجازه وإعادته لمنصبه تحت طائلة اللجوء إلى القوة.

ومع قرب انتهاء المهلة، لم تصدر عن المجلس العسكري أي مؤشرات للتراجع عن انقلاب 26 يوليو، الذي أثار قلق دول غربية خاصة القوة الاستعمارية السابقة فرنسا.

إلا أن التدخل الميداني لم يحسم بعد، على الأقل في العلن، فرغم أن قادة جيوش “إيكواس” وضعوا الجمعة تصورا لخطة “تدخل عسكري محتمل” بعد اجتماع ليومين في نيجيريا، إلا أن الانتقادات لهذه الخطوة المحتملة آخذة في التزايد.

تحذيرات

وبرزت انتقادات في نيجيريا، التي تتولى حاليا رئاسة “إيكواس”، وتعد من أبرز أركانها. وتتشارك الدولة التي يبلغ تعدادها السكاني 215 مليون نسمة، حدودا بطول 1500 كلم مع النيجر.

وحث كبار السياسيين في نيجيريا الرئيس، بولا تينوبو، على إعادة النظر في التهديد بتدخل عسكري، إذ دعا مجلس الشيوخ النيجيري الرئيس “إلى تشجيع القادة الآخرين في المجموعة على تعزيز الخيارات السياسية والدبلوماسية”.

ونصح أعضاء في المجلس من ولايات في شمال نيجيريا، التي تتشارك سبع منها حدودا مع النيجر، بعدم التدخل قبل استنفاد جميع الخيارات الأخرى.

وحذرت الجزائر من أي تدخل عسكري في جارتها الجنوبية الشرقية التي تتشارك معها حدودا بطول ألف كلم. وقال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في مقابلة تلفزيونية مساء السبت: “نرفض رفضا تاما وقطعيا التدخل العسكري في النيجر”، مضيفا: “ما يحدث في النيجر تهديد مباشر للجزائر”.

وشدد على أن “التدخل العسكري لا يحل أي مشكلة بل يؤزم الأمور. الجزائر لن تستعمل القوة مع جيرانها”، متسائلا: “ما هو الوضع اليوم في الدول التي شهدت تدخلا عسكريا؟”، في إشارة إلى دول عدة في المنطقة تتقدمها ليبيا وسوريا.

ويحظى المجلس العسكري في النيجر بدعم مالي وبوركينا فاسو، الدولتين المجاورتين للنيجر، اللتين يحكمهما عسكريون بعد انقلابين في 2020 و2022.

وقال البلدان اللذان تم تعليق عضويتهما في “إيكواس” إنهما سيعتبران أي تدخل مسلح في النيجر بمثابة “إعلان حرب” عليهما أيضا، وسيؤدي إلى انسحابهما من الجماعة الاقتصادية.

كذلك، أعلنت تشاد المجاورة عدم مشاركتها في أي تدخل عسكري.

ويحاول قادة الانقلاب على الرئيس المحتجز، محمد بازوم، الاستنجاد بمجموعة “فاغنر” الروسية، بينما قطعوا العلاقات الأمنية مع فرنسا.