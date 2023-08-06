إعلان جديد.. ماسك يتحدث عن “مباراة القفص” بمواجهة زاكربيرغ

قال إيلون ماسك إن قتاله الشخصي المحتمل مع مارك زاكربيرغ سيتم بثه على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به “إكس”، المعروف سابقًا باسم تويتر.

ويبدو أن عملاقي التكنولوجيا اتفقا على مواجهة “مباراة القفص” في أواخر يونيو الماضي.









ويتدرب زاكربيرغ بالفعل على فنون القتال المختلطة، وقد نشر مؤسس فيسبوك منشورا عن إكمال أول بطولة جو جيتسو له في وقت سابق من هذا العام.

وكتب ماسك في منشور، الأحد، على المنصة: “معركة زاك ضد ماسك ستعرض على الهواء مباشرةً عبر تطبيق إكس… ستذهب جميع العوائد إلى الأعمال الخيرية للمحاربين القدامى”.

وقال ماسك في وقت سابق، الأحد، إنه يتدرب على القتال برفع الأثقال، وكتب على موقع إكس: “ليس لدي وقت للتمرين، لذلك أحضرهم للعمل”.

ولا يزال السؤال بشأن ما إذا كان ماسك و زاكربيرغ سيصلان إلى الحلبة أم لا، أمرا في علم الغيب، بحسب “أسوشيتد برس”، خاصة أن ماسك غالبًا ما يغرد عن تحركاته قبل الأوان أو من دون متابعة.

ولكن حتى لو كانت اتفاقية مباراة القفص الخاصة بهم مجرد مزحة، فقد حظي المزاح باهتمام واسع.