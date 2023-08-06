مزايا سرية في هاتف «آيفون» تعرَّف عليها

يستخدم حاملو هواتف «آيفون» أزرار الصوت بشكل يومي بين الحين والآخر، سواء لرفع الصوت أو خفضه خلال إجراء المكالمات الهاتفية أو عند سماع المواد الصوتية على الهاتف، لكن أغلب المستخدمين لا يعلمون بأن هذه الأزرار يمكن استخدامها لغايات أخرى.

وقال تقرير نشرته جريدة «دايلي ميل» البريطانية، إن أزرار الصوت في هواتف «آيفون» تحمل العديد من الأسرار التي لا يعرفها الكثيرون، حيث يُمكن استخدامها في أشياء أخرى، بما يجعل للهاتف مزايا لا يعرفها كثير من الناس.









وكشف التقرير أن أزرار الصوت تعمل على تنشيط ثماني ميزات لا يعرفها الكثيرون في هواتف «آيفون» مثل التقاط الصور وتصوير مقاطع الفيديو ومسح المستندات ضوئياً.

وطور بعض المبرمجين المستقلين أيضاً ألعاباً لدمج المقابض وتحويلها إلى وحدات تحكم صغيرة.

ومع ذلك، أضافت شركة «آبل» المزيد من المهام المفيدة التي يتم تنشيطها بضغطة زر فقط.

وحسب التقرير فإن المزايا أو الأسرار الثماني لأزرار الصوت في هواتف «آيفون» أولها «التقاط الصور» حيث ما على المستخدم سوى فتح تطبيق الكاميرا، وحمل الهاتف بعيداً عن الوجه والضغط على أي من زري الصوت لالتقاط صورة «سيلفي». ويمكن القيام بذلك لالتقاط الصور في الوضع الرأسي والصور التقليدية والبانوراما عند التصوير من الكاميرا الخلفية.

أما الميزة الثانية فهي «إرسال رسائل استغاثة» حيث تتيح شركة «آبل» للمستخدمين إرسال رسائل نصية في حالة الطوارئ عند توفر شبكة خلوية من خلال هذه الأزرار، إذ يوجد تطبيق مخصص ولكن يمكن للمستخدمين إرسال استغاثة من خلال الضغط باستمرار على زر الطاقة وأحد أزرار الصوت. وسيؤدي هذا إلى إرسال النص إلى خدمات الطوارئ وأي جهات اتصال توصف بأنها حالة طوارئ.

الميزة الثالثة هي «التقاط مقاطع الفيديو» حيث تعمل هذه المهمة تماماً مثل التقاط الصور، وكل ما على المستخدم فعله هو أن يقوم بالتبديل إلى وضع الفيديو والضغط على أي من زري الصوت للبدء والانتهاء.

أما الميزة الثالثة فهي «مسح المستندات ضوئياً» حيث تقول «دايلي ميل» إن العديد من المستخدمين قد لا يعرفون أن هناك ماسحاً ضوئياً مدمجاً يمكن تشغيله باستخدام زر الصوت. وما على المستخدم سوى فتح تطبيق الكاميرا والضغط على زر الصوت لالتقاط صورة للمستند. ويمكن القيام بذلك أيضاً عن طريق تحديد «Shutter» ثم اسحب الزوايا لضبط المسح ليناسب الصفحة، ثم انقر فوق «Keep Scan».

والميزة الرابعة لهذه الأزرار هي «إطفاء المنبه» حيث عندما يرن المنبه، يمكنك الضغط لفترة طويلة على لافتة الإشعارات لاختيار ما إذا كنت تريد غفوة أو إيقاف المنبه. ويمكنك أيضاً الضغط على أي من زري مستوى الصوت لغفوة المنبه وجعله يصدر صوتاً مرة أخرى بعد تسع دقائق.

وتشير «دايلي ميل» إلى أن الميزة الخامسة هي حظر «FaceID» أو «Touch ID» حيث قد تكون طرق حظر الوصول إلى جهاز «آيفون» الخاص بك مفيدة في يوم من الأيام، وقد صممت شركة «آبل» ذلك ليكون تغييراً سريعاً. وكل ما على الشخص أن يفعله للحصول على هذه الميزة هو أن يضغط مع الاستمرار على زر القفل الجانبي أو زر الصوت لمدة ثانيتين، ثم القيام بتنشيط الشاشة للاتصال بخدمات الطوارئ، وبمجرد ظهور شريط التمرير، يمكن الضغط على الأزرار الجانبية لقفل «FaceID» أو «Touch ID».

الميزة السادسة هي «تعطيل أزرار الصوت» حيث إذا كنت لا تريد أن تؤثر أزرار الصوت على أي شيء في الجهاز الخاص بك عند استخدام تطبيق معين، مثل الموسيقى، فيمكنك الاستفادة من هذه الميزة. وتعمل ميزة إمكانية الوصول على تقييد أي شخص يستخدم جهاز «آيفون» الخاص بك في التطبيق الحالي، لذلك لا يمكنهم العبث بأي شيء آخر على الجهاز.

وتقول «دايلي ميل» إنه توجد مزايا أخرى يمكن الاستفادة منها بواسطة أزرار الصوت في هواتف «آيفون» وتشير إلى أن العديد من التطبيقات الإضافية الجديدة تعتمد على هذه الأزرار التي أصبحت من بين الأدوات الرئيسية المهمة في أجهزة «آيفون» بينما يجهل كثير من المستخدمين كيفية الاستفادة منها والتعامل معها.