الرابع من آب، لحظة سقوط الإنسانية بنيترات الهمجية..

من دون أدنى شك، سوف تبقى تلك اللحظة والتوقيت بالثواني في ذاكرة العاصمة بيروت وأهلها وسكّانها وبيوتها، والأحياء والشوارع، والضحايا الأحياء الذين يستذكرون الكابوس المأساة وصوَر الذين رحلوا كلما التقوا، وكلما جمعتهم صبحية او صدفة، ليست بالسهلة أبداً أن يحملوا في ذاكرتهم امتدت يد الإجرام المسعورة الى يومياتهم وأمانهم لتُحَوّل ثقافة الكرامة لديهم والحياة الى جحيم لا يُنسى حتى مليون سنة، كلٌ منهم يحمل قصة هذا الجحيم بحسب المكان والمشهد وهو، من حيث كان، الشاهد على الموت والدمار بأُم العين، بحسب العين والقلب وتَوَقُّف الزمن..









كل ذلك شيء، وأن تُحاوِل الدولة المُرتَكِبة كيفما كان التفسير والتوصيف والتبرير أن تَطمُس معالم الجريمة في طي النسيان والرهان على الوقت تارة، وطوراً بالتهويل على القضاء وسرقة العدالة بالتهديد، حقيقة، هذه منظومة عصابات مُسَلَّحة ودولة مرتزقة متواطئة، تمتهن وقاحة وفجور الإغتصاب والإغتيال والإحتيال فوق قوس قزح بألوان الموت، متعمدة استباحة حقوق الضحايا، والنهش في ما تبقى من جيفة الأرض والعرض والإنسان الذي بات يمشي جثة تتخبط بين الدم والتراب والأنفاس الأخيرة، وقد آلت الحال بين الحضيض والعدم..

على أبواب مدينة منكوبة، خلّعتها التواريخ وجغرافيا الجيران وصفقات مرتزقتها وزعاماتها، وأنهكها انهيار الإنسانية والضمير وحَصانات المنظومة المتهمة، قد تتردد عندما تشهد على ليلها الساهر بين شارع مار مخايل والجميزة، أنك تقف على أمتار من المرفأ، حيث اجتاحت النيترات أمان الناس في البيوت وعلى نفس الأرصفة التي تُراقِص البشر اليوم وبعد ثلاث سنوات من المحاولات الفاشلة قسراً لكشف آلة القتل التي حضّرت وخطّطت ونفذت واحدة من أبشع الجرائم التي يُمكن أن تتذكرها البشرية وتستذكرها على مدى زمن لن ينتهي بنهاية الأبد، وكأنك هنا، على مشارف كوكب آخر تُسانده مجموعات بشر وُلِدَت بالأمس من دون ذاكرة ولا تاريخ، طبّعت مع سهرات الصيف ودولار الإغتراب والسياحة الواعدة وساحات الخدمات المفتوحة على القَوّادين وأنواعهم المتفلتة، في السياسة والإقتصاد ونسف القِيَم والمجتمعات والمبادئ وأي نوع من الثوابت، تركت خلفها مآسيها حتى تستمر الحياة، ولقمة العَيش، وتندثر الكرامات، لعلنا أمام أسوأ حقبة أخلاقية منذ عقود، وليس المقصود هنا شارع المتنبي بالأخلاق وما خَرَّجَ، إنما أن يحفظ هذا المجتمع الهوية والتربية بين ما آلت إليه حال البلاد وحال أهلها..

لست في معرض انتقاد الناس وسبل الحياة كما تجري خلال الأزمات والنكبات والمآسي، إنما ما أنا في صدده اليوم هو تلك اللحظة التي سقطت فيها الإنسانية بنيترات الهمجية، ليس فقط إنسانية منظومة المرتزقة والشبيحة والإجرام، إنما إنسانية الضحايا الذين لايزالون على قيد الحياة، إنسانيتهم في حق أنفسهم قبل أن تكون في حق خصم او صديق او قريب، او عدو، او مُرتَكِب مجرم، لعلنا جميعاً نقف اليوم عند قمة اللامبالاة بكل ما يُمكن أن نلعن من خلاله ساعة وُلِدنا على ما ارتكبنا من أخطاء وخطايا، وكيف تركنا أصحاب مدرسة التعريص يعيثون فساداً في حياتنا والبلاد، هي حقيقة، نحن جمهور يستيقظ ولا يستفيق..

أخيراً وليس آخراً، لعلنا في لحظة مناعة نعود الى رشدنا ونستعيد زمام المبادرة والمواجهة مع هؤلاء الذين انتهكوا حرمات خصوصياتنا وبيوتنا وأمننا، قتلوا أطفالنا وشبابنا وشيبنا وأهلنا دون أن يرف لهم أي جفن، منظومة الإجرام العفنة، القيادات والزعامات والأشباه، ولعلنا نكون بذلك قد أدّينا بعض صلاة الشكر لكل الذين سقطوا بهمجية النيترات على يد دولة خبيثة تُبَرّر إجرامها بالإهمال..

رحمنا الله.