قائد الجيش: ما نواجهه أصعب من أي معركة عسكرية ولن نتوانى عن القيام بواجبنا حتى التضحية

أشار قائد الجيش العماد جوزف عون في كلمة له خلال حفل افتتاح معرض صوَر بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لعيد الجيش بعنوان “إرادة الصمود”، أن “أزمات متلاحقة يشهدها وطننا وطالت الجيش وما نواجهه أصعب من أي معركة عسكرية قد يقودها عسكريو الجيش وضباطهم”، مشيرا الى أن “الأزمة الداخلية تستوجب الحكمة واوعي والإنضباط، فتدني قيمة الرواتب وانعكس على وضع عسكريينا بظل متطلبات مضاعفة للحفاظ على الأمن، وأنا لم أسمح بالمس بمعنويات عناصر الجيش ولن أسمح بذلك”.

وقال: “واجبنا كان وسيبقى منع المس بالإستقرار والسلم الأهلي مهما كانت التضحيات، نريد لشعبنا أن يمن عليه الأمن والأمان ونريد اطمئنان المغتربين والسياح