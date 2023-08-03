باسيل: يجب ان تعرفوا ان للتيار تاريخا وسقط لنا شهداء لنبقى موجودين في البلد

أشار رئيس “التيار الوطني الحرّ” النائب جبران باسيل في كلمة ألقاها خلال افتتاح بيت الشباب في الشوف الى أن “المميز أن هذا البيت يفتتح في منطقة احتضنتنا ونحن بدورنا نستطيع احتضانها واحتضان اللبنانيين بأفكارنا وهذا كله حصل بالمجهود الذي قام به النائب غسان عطالله”. وقال: “لا سبب ليقوم التيار بمعاداة أي من اللبنانيين بسبب انتمائه أو بفكره لأننا نتقبل أفكار الجميع ويمكن أن نتخاصم مع الناس بسبب ممارساتهم وأفعالهم وليس بسبب الطائفة او الحزب او تفكيرهم”.









وشدد على “أهمية التنوع في صفوف الشباب”، لافتا الى ان “التنوع داخل التيار يشبه التنوع الموجود في لبنان”، مشيرا الى أن “الأحادية دمرت كل شيء بالثقافة والسياسة وغيره”. وقال: “اذا لم نكن متنوعين لا نستطيع العيش مع بعضنا باختلافاتنا ويجب على شباب التيار التمتع بالفكر الواسع والانفتاح. جيل الشباب يتمتع بالاندفاع وعلينا ان نفتح الآفاق لهم ولكن عليهم الادراك ان هناك أشخاصا عملوا منذ عشرات السنين ولا احد يستطيع التنكر للماضي وللتاريخ. لا يجب أن يعيش الإنسان في الماضي ولكن لا يجوز أن لا يدرك تاريخه ليبني المستقبل”.

وتوجه الى الشباب الحاضرين قائلا: “يجب ان تعرفوا ان للتيار تاريخا وسقط لنا شهداء لنبقى موجودين في البلد وهناك من ناضلوا لنصل الى ما وصلنا إليه ويجب ان تستمعوا الى هؤلاء لنستطيع أن نسلمكم المسؤولية التي تتضمن تضحية كبيرة تتعلق بالوطن”.

وختم: “التيار الوطني الحر هو مدرسة بالوطنية ونستطيع التعلم منها يومياً ليس فقط من تاريخها بل عندما نرى محبة الناس لها، نتعلم منها عندما نرى كيف بشعب وبلد صغيرين نستطيع ان نشع في العالم بأسره”.