راغب علامة يشعل أكبر ثلاثة مهرجانات عربيّة

أحيا السوبر ستار راغب علامة حفلين ضخمين خلال اليومين الماضيين، فالحفل الأوّل كان مصرياً وخضماً بإمتياز، حيث حضره الآلاف من محبّي السوبر ستار من الجمهور المصريّ الذين توافدوا من مختلف المدن المصريّة لقضاء إجازة الصيف، وغصّت بهم أرض مهرجان “العلمين” في الساحل الشمالي في مصر.

أطلّ السوبر ستار مرتدياً الأبيض على المسرح بأغنيته المصريّة الشهيرة “اللي باعنا”، وإستقبله الجمهور بالهتاف والتصفيق الشديد، ليقدّم نخبة من أشهر أغانيه الجديدة والقديمة على حدّ سواء، ولمس علامة النجاح الكبير التي حقّقته أغنيته الجديدة “في كتير حلوين” التي أصدرها مؤخّراً ولقيت ترحيباً كبيراً من قبل الجمهور التي ردّد كلماتها معه عن ظهر قلب.









وغادر السوبر ستار في الليلة التالية إلى العاصمة الأردنيّة عمّان ليشارك في الدورة السابعة والثلاثين من مهرجان جرش للثقافة والفنون محقّقاً وقوفاً مشرّفاً وحفلاً مكتمل العدد في المدرّج التاريخيّ العريق.

هذا وأطلّ علامة على جمهور جرش مقدّماً الأغنية الخاصّة التي قدّمها بمناسبة زواج ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله، والتي تفاعل معها الجمهور بشكلّ مميّز، ليغنيّ بعدها أغاني ارشيفه الكبير العالقة في ذاكرة الجمهور.

وبعد جرش يستعدّ السوبر ستار للوقوف في مسرح تاريخيّ عريق لطالما حقّق فيه أعظم النجاحات ألا وهو ركح قرطاج، حيث جماهيريته الكبيرة في تونس الخضراء.

وبهذا يكون السوبر ستار قد قدّم ضمن جدول جولته الفنيّة الصيفيّة أكبر ثلاثة مهرجانات عربيّة في مصر، والأردن، وتونس.