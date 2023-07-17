فضائح عائلة الراسي إلى الواجهة… ماذا بين نادين وشقيقتها ساندرين؟

مرة أخرى، تتصدّر أخبار عائلة الراسي العناوين الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بعد اتهام الممثلة نادين الراسي لشقيقها وشقيقتها بتعنيف والديها وتهديدها بالقتل ومسارعة شقيقتها ساندرين لنفي هذه التهم من قبل نادين التي وصفتها بأنها مريضة نفسياً.

وفي التفاصيل، تمّ تسريب تسجيل صوتي للنجمة نادين الراسي أعلنت فيه عن تعرض أمها ووالدها للضرب المبرح على يد شقيقتها ساندرين وشقيقها سباستيان من أجل إرغامهما على التنازل عن كل ما يملكه شقيقها الراحل جورج الراسي كما ورد في هذا التسجيل الصوتي الذي نشرته مجلة “الجرس”، وكشفت فيه عن قيامهما ايضاً بتكسير السيارات ورمي ملابس أهلها على الطريق. كما تحدثت عن تهديدها بالقتل، فضلاً عن تقديم أهلها دعوى قضائية ضد شقيقيها وشخص آخر.

وبعد الضجة التي أحدثها هذا التسجيل، نفت شقيقة نادين ساندرين هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، وقررت اللجوء إلى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بسبب التشهير بها وبشقيقها سباستيان استناداً إلى تسجيل صوتي سبق أن أرسلته ايضاً نادين إلى جويل حاتم طليقة جورج من أجل استعطافها وإلصاق التهمة بهما لتنفيذ أهدافها الخاصة حسب تعبيرها.

وكشفت ساندرين أن شقيقها الراحل جورج كان على خلاف مع نادين التي لم تكن تحبه لأنه كان ضد أسلوب حياتها وقد عملت له “بلوك”. وأفادت “أن نادين كانت تبدي خوفها من تسريب تسجيلات صوتية لوالديها تحدثا خلالها مع الإعلامية نضال الأحمدية حول المشاكل التي كانت بين جورج وبينها، خاصة أنه كان رافضاً لفكرة إطلاق الديو الذي جمعهما، وهذا الأمر دفعها لدعوة أهلها على الغداء وتوثيق تلك اللحظات لتسليط الضوء على طريقة اهتمامها بهما على الرغم من أنها تركتهما حوالي 8 أشهر من دون السؤال عنهما”.

ولفتت ساندرين إلى “أن نادين تغار من حبها الكبير لشقيقها الراحل جورج، وكيف أنها لا تزال ترتدي الملابس السوداء في الوقت الذي ظهرت فيه نادين بعد أيام قليلة من وفاة شقيقها جورج ترقص في أماكن السهر وبفستان أحمر اللون”.







