أردوغان:لن انسحب من سوريا.. من أجل لقاء الأسد

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، أنه لن يقبل بشرط سحب قوات بلاده من سوريا لأجل لقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وقال أردوغان للصحافيين قبيل مغادرته إلى السعودية ضمن جولة خليجية تشمل قطر والإمارات، إنه ليس منغلقاً بشأن لقاء الأسد وكذلك بشأن تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، مؤكداً أن تركيا لم تُغلق أبواب التواصل مع النظام لأجل التطبيع.









واعتبر الرئيس التركي أن القضية كلها تتمثل بموقف النظام السوري من التطبيع مع أنقرة، وكذلك موقفه ومقاربته بخصوص تركيا، ذلك أن الأسد يشترط بأن تسحب تركيا قواتها العسكرية من الشمال السوري.

وأكد أردوغان أن شرط الأسد “غير ممكن” التحقيق في الوقت الحالي قائلاً: “الآن، مع الأسف، الأسد يريد أن تخرج تركيا من الشمال السوري، وهذا الأمر غير ممكن”.

وأضاف: “أننا هناك نحارب الإرهاب، ونحارب الإرهابيين عند حدودنا، وذلك يعني أنه طالما أن هؤلاء الإرهابيين عند حدودنا، كيف نخرج من هناك؟”.

وأكد أردوغان أن الأسد لا يطالب سوى الجيش التركي بالانسحاب من سوريا رغم وجود “تهديدات الإرهابية” ضد تركيا على الحدود بينهما، في حين لا يطالب جيش دولة أخرى موجود على الأراضي السورية بذلك.

وقال: “هل من الممكن أن يستخدم (الأسد) نفس الكلام بحق دول أخرى؟ كلا لا يستطيع.. لذلك نحن نبحث عن مقاربة عادلة، وبعد العثور على هذه المقاربة العادلة يمكن أن نتجاوز هذه المسألة وكل المسائل”.

وكانت اللجنة الرباعية الخاصة بتطبيع العلاقات بين تركيا والنظام السوري قد عقدت أول اجتماعاتها على هامش الجولة العشرين والأخيرة من اجتماعات مسار الحل السياسي في سوريا بصيغة “استانة”، وذلك من أجل مناقشة خريطة تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وتتألف اللجنة من نواب وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا والنظام السوري، وتشكلت خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأربعة في موسكو، في 10 أيار/مايو.

وكانت صحيفة “يني شفق” المقربة من الحكومة التركية، قد كشفت أن أنقرة وضعت أربعة شروط على طاولة المفاوضات في اجتماع النواب لأجل التقدم في مسار التطبيع مع دمشق، هي تعديل الدستور السوري، إجراء انتخابات عادلة والتعاون المشترك في مكافحة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إضافة إلى عودة اللاجئين السوريين.