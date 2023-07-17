نواب سلامة يستعدون لإلغاء منصة “صيرفة” بعد رحيله

تشكِّل مرحلة ما بعد ولاية حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، قلقاً حيال ما سيحصل في السوق من تداعيات، وأهمّها احتمال ارتفاع سعر صرف الدولار. إلاّ أن النقاش الأبرز يدور حول جدوى بقاء منصة صيرفة بصيغتها الحالية، التي لم تستطع ضبط سعر الصرف.

الشفافية والحوكمة

على أنَّ مصير المنصة لن يقرّره سلامة، بل نواب الحاكم الأربعة، الذين يتوافقون على ضرورة إلغاء المنصّة أو تعديل آليّة عملها. وهو ما عبَّرَ عنه نائب الحاكم الثالث سليم شاهين، الذي أشار في حديث لوكالة رويترز إلى أن “البنك المركزي سيوقف في وقتٍ لاحق من هذا الشهر، عمل المنصة المثيرة للجدل، بعد انتهاء فترة عمل الحاكم رياض سلامة التي استمرّت 30 عاماً”.

وكشف شاهين أن “قيادة المصرف تُجري محادثات مع صانعي السياسات في الحكومة والبرلمان وكذلك مع صندوق النقد الدولي، بشأن الحاجة إلى الابتعاد عن هذه المنصة، نظراً لافتقارها إلى الشفافية والحوكمة”. ولفت النظر إلى أن الإلغاء “سيتم بشكل تدريجي”.