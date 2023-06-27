بوتين: أي محاولة ابتزاز أو إثارة اضطرابات “محكوم عليها بالفشل”

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين أن أي محاولة للابتزاز أو إثارة اضطرابات داخل روسيا “محكوم عليها بالفشل”، بعد أن هدّد تمرد فاغنر حكمه المستمر منذ أكثر من عقدين.

وقال بوتين في خطاب متلفز “أشكركم (الروس) على صمودكم ووحدتكم ووطنيتكم. هذا التضامن المدني (للروس) أظهر أن أي ابتزاز وأي محاولة لإثارة اضطرابات داخلية محكوم عليها بالفشل”.









و حول التمرد المسلح، الذي جرى إنهاؤه يوم السبت، شكر خلاله قادة ومقاتلي مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة لرفضهم إراقة الدماء.

دعا بوتين في كلمته مقاتلي مجموعة فاغنر للانضمام إلى الجيش أو المغادرة إلى بيلاروس بعد مشاركتهم في التمرد المسلح.

وقال بوتين”اليوم لديكم فرصة لمواصلة خدمة روسيا من خلال إبرام عقد مع وزارة الدفاع أو غيرها من وكالات إنفاذ القانون، أو العودة إلى عائلاتكم وأصدقائكم. وكل من يريد الذهاب إلى بيلاروس يمكنه ذلك”.

ولم يشر بوتين في بيانه إلى رئيس المجموعة يفغيني بريغوجين الذي قاد التمرد.

الكرملين: بوتين يجري اجتماعا مع أبرز القادة الأمنيين الروس

من جهة ثانية، أعلن الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا مع كبار القادة الأمنيين بعدما وجّه خطابا إلى الروس مساء الاثنين في أعقاب تمرّد فاغنر.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالات إخبارية روسية إن من بين الحاضرين في الاجتماع وزير الدفاع سيرغي شويغو ومدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف وقائد الحرس الوطني فيكتور زولوتوف.