زحمة خانقة في مطار بيروت ومعاملات متوقفة.. والأمن العام يوضح ويعتذر!

اصدر مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

“بتاريخ اليوم 25/6/2023، حصل عطل تقني غير متوقع على النظام المعلوماتي المعتمد من قبل الامن العام لتسديد حركة المسافرين في الوصول والمغادرة، في مطار رفيق الحريري الدولي. ومن اجل تسيير امورالمسافرين عموما والمغادرين خصوصا، تم الانتقال مؤقتا الى العمل على نظام معلوماتي رديف، لحين اصلاح العطل الذي طرأ. وبالفعل تمكن الفريق الفني في المديرية من اعادة الامور الى وضعها الطبيعي بعد اجراء المقتضى.









ان المديرية العامة للامن العام، اذ تعتذر من كل المسافرين، وتعلمهم انها قامت باتخاذ كل الاجراءات لتسهيل امورهم، ومنها زيادة عناصر الامن العام على الكونتوارات، في قاعتي الوصول والمغادرة”.

وكان القادمون إلى مطار رفيق الحريري الدولي بيروت قد علقوا في زحمة خانقة، بسبب تعطّل “السيستام”..

وبدأت بعد ظهر اليوم الأحد عملية تسهيل خروجهم وسط فوضى عارمة.