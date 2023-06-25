بريغوجين سيذهب إلى بيلاروسيا وستُسقط التهم ضده والاتفاق معه لـ”تجنّب حمّام دم”

أكّد الكرملين، السبت، أنّه وافق على إبرام اتّفاق مع مجموعة فاغنر التي نفّذت تمرّداً مسلّحاً “لتجنّب حمّام دم”.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إنّ أحداث اليوم ” كانت مأساوية”، وأن “الهدف الأسمى هو تجنّب حمّام دم وصدام داخلي واشتباكات لا يمكن التنبّؤ بنتائجها”، مضيفاً أنّ جهود الوساطة التي بذلها رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو رمت لتحقيق هذا الهدف.









وأعلن المتحدث أنّ خلال إفادة صحافية أن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية سيغادر إلى بيلاروسيا والدعوى الجنائية المرفوعة ضدّه سيتمّ إسقاطها”، مضيفاً أنّ مقاتلي فاغنر الذين شاركوا في “التمرّد المسلّح” لن تتمّ مقاضاتهم.

وأكد المتحدث أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “ممتنّ” للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو على وساطته مع رئيس مجموعة فاغنر المسلّحة يفغيني بريغوجين لوقف تمرّدها.

وقال بيسكوف “نحن ممتنّون لرئيس بيلاروسيا على جهوده”، مشيداً “بتسوية من دون مزيد من الخسائر” ومشيراً إلى أنّ “المحادثة المسائية بين الرئيسين كانت طويلة جدّاً

وشدد المتحدث أن التمرّد الفاشل الذي نفّذته مجموعة فاغنر لن يؤثّر على الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا.

وأعتبر أنّه “من غير الوارد” أن يؤثّر تمرّد فاغنر الفاشل على الحملة الروسية ضدّ كييف، مضيفاً أنّ “العملية العسكرية الخاصة مستمرة. لقد نجح عسكريّونا في صدّ هجوم أوكرانيا المضادّ”.