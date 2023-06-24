مع دخول الصيف.. إليك 14 نوعاً من الأطعمة التي تساعدك على تخفيض حرارة الجسم

خلال فصل الصيف، يشعر الكثير منا بالجفاف ونقص الطاقة، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الفصل من السنة، ما يجعل الإنسان يبحث عن تخفيض آثار ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، من خلال تناوله أطعمة غذائية تساعد على تخفيض حرارة الجسم.

طبيعياً، تتراوح درجة حرارة جسم الإنسان بين 36.5 و 37.5 درجة مئوية، ووفقاً لـ healthline، يعدّ تحت المهاد والجهاز العصبي المستقل مسؤولان عن الحفاظ على درجة حرارة الجسم؛ ونظراً لارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف إلى مستويات لا تطاق، من المهم أن نعرف كيف نتصرف مع هذا الوضع، من الأكل الصحيح إلى تغيير نمط حياتنا، وذلك من أجل التغلب على الآثار الضارة للصيف وحماية أنفسنا منها.









ويعد الحفاظ على درجة حرارة جسمك أمراً مهماً إذا كنت تخرج في الهواء الطلق خلال موجات الحر هذه، لذا ننصحك بـ 14 نوعاً من أطعمة غذائية تساعد على تخفيض حرارة الجسم.

أطعمة غذائية تساعد على تخفيض حرارة الجسم

يمكن أن يكون لارتفاع درجة حرارة الجسم آثار صحية خطيرة، لذا فالعمل على تخفيضها يكون أمراً مهماً خلال فصل الصيف لتجنب آثارها السيئة، ويعد النظام الغذائي أحد الطرق لفعل ذلك، وفي ما يلي أطعمة غذائية تساعد على تخفيض حرارة الجسم وفقاً لموقع healthkart:

1 الماء

أفضل طريقة للحفاظ على درجة حرارة الجسم الصحيحة هي الترطيب بانتظام، إذ يعتقد المختصون والباحثون أن شرب 2.7 إلى 3.7 لتر من الماء يومياً ضروري للحفاظ على برودة الجسم، كما أن الماء جزء مهم في أي نظام غذائي يحتوي على أطعمة غذائية تساعد على تخفيض حرارة الجسم.

2 البطيخ

يعتبر البطيخ من أكثر الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، حيث يتكون من نحو 90% من الماء. كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تحافظ على برودة الجسم.

البطيخ /shutterstock

3 الطماطم

غنية بالماء والألياف ومضادات الأكسدة مثل الليكوبين، وتعد حليفاً مثالياً لمقاومة موجات الحرارة.

4 البصل

لا يهدئ البصل الجسم فحسب، بل يحمي الجسم أيضاً من ضربات الشمس، كما أنه يعدّ غذاء خارقاً سيحميك من الأمراض المختلفة النشطة في الصيف.

5 بذور الحلبة

تعد من بين العلاجات المنزلية الأكثر شعبية للحد من حرارة الجسم، إذ إن تناول ملعقة كبيرة من بذور الحلبة نيئة يقلل بشكل كبير من حرارة الجسم.

6 الفراولة

تتميز الفراولة بأنها مرطبة ومنعشة، إذ تحتوي على 91.6% من الماء وهي قليلة السعرات الحرارية. بالإضافة إلى أن كل كوب منها يحتوي على 100 ملليغرام من فيتامين C، الذي يعزز من قدرة الجهاز المناعي على مكافحة الفيروسات والبكتيريا والفطريات، كما أنها مهمة في كل نظام غذائي يحتوي على أطعمة غذائية تساعد على تخفيض حرارة الجسم.

7 الخيار

على غرار البطيخ، يعد الخيار من أكثر الخضراوات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، كما أنه غني بالألياف التي تساعد في علاج الإمساك الذي قد يحدث بسبب الطقس الحار.

الخيار من أهم الخضروات التي ينبغي أن تكون في النظام الغذائي الذي يحتوي على أطعمة غذائية تساعد على تخفيض حرارة الجسم / shutterstock

8 اللبن الرائب

اللبن الرائب هو أحد أفضل منتجات الألبان التي من المستحسن إضافتها إلى نظامك الغذائي خلال فصل الصيف، إذ إن معظم الأطعمة الغنية بالبروتين هي اللحوم والدواجن التي قد تزيد من حرارة الجسم، لكن في حالة اللبن الرائب الغني بالبروتين فإنه يعمل على تبريد حرارة الجسم.

9 الفلفل

الفلفل الحار من الأطعمة الغنية بالتوابل والكابسيسين التي تحفز المستقبلات العصبية في اللسان، بمجرد أن يتعرف اللسان على الكابسيسين، ترسل المستقبلات العصبية رسالة إلى الدماغ تشير إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم.

يعمل هذا على تشغيل آلية التبريد مثل التعرق لخفض درجة حرارة الجسم، لذلك في حين أن التوابل مُولِّدَة للحرارة، فإنها تساعد الجسم أيضاً على التهدئة.

10 ماء جوز الهند

يعتبر ماء جوز الهند طريقة رائعة لزيادة كمية المياه التي تتناولها. كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن المختلفة التي تساعد في حماية الجسم من الأمراض في الصيف، وهو عنصر مهم في أي نظام غذائي يحتوي على أطعمة غذائية تساعد على تخفيض حرارة الجسم.

11 أوراق النعناع

أوراق النعناع منعشة تماماً مثل تبريد الجسم، إذ تعمل بشكل رائع إذا كنت ترغب في تعزيز نكهة عصائر الفاكهة وعصير الليمون والشاي المثلج والمشروبات الصيفية الأخرى.

12 الصبار

الصبار هو نبات آخر مليء بالماء، إذ يساعد الصبار على تهدئة الجسم إذا تم تناوله بانتظام. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يحتوي أيضاً على خصائص مضادة للالتهابات، وقد يكون مفيداً إذا تم وضعه على الجلد مباشرة.

13 الحمضيات

تعد ثمار الحمضيات مصدراً رائعاً للترطيب وكذلك لفيتامين C، وكلاهما يعمل كدرع ضد الطقس الحار، كما أنّ بعض ثمار الحمضيات المتوفرة بشكل شائع خلال فصل الصيف مثل البرتقال والليمون والليمون الحامض.

14 أفوكادو

تعتبر الأفوكادو إضافة رائعة لنظامك الغذائي لأنها غنية بالدهون الصحية، وعلى عكس الأطعمة الدهنية الأخرى التي قد تؤدي إلى جفاف الجسم، فإن الأفوكادو مرطب وتساعد الدهون الجسم على امتصاص الفيتامينات الأخرى بشكل أفضل، لذا فإنّ الأفاكادو مهم في أي نظام غذائي يحتوي على أطعمة غذائية تساعد على تخفيض حرارة الجسم

نصائح لتضمين أطعمة تساعد على تخفيض حرارة الجسم في نظامك الغذائي

للتأكد من حصولك على مجموعة متنوعة مميزة من كل طعام، اتبع هذه النصائح البسيطة لتضمين أطعمة غذائية تساعد على تخفيض حرارة الجسم في نظامك الغذائي:

ماء جوز الهند من أهم الأطعمة التي ينصح بها النظام الغذائي المعمتمد على أطعمة غذائية تساعد على تخفيض حرارة الجسم /shutterstock