هل تكفي ثلاثية السعودية إيران وفرنسا؟

الافشال المقصود والمتعمد للجلسة 12 لانتخاب رئيس الجمهورية عبر تعطيل النصاب والاعلان عن ذلك بفجاجة اريد له ان يوجه الرسائل الى المملكة العربية #السعودية في شكل خاص من قبل المحور الموالي لايران في لبنان عشية استحقاق زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الى #فرنسا ولقائه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ، وهي زيارة مقررة مسبقا وتعرف بها دوائر المخابرات ولو انها لم تكن معلنة . كما عشية الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لطهران ، وهي زيارة لا تقرر بنت ساعتها ويمكن ان تستبقها ايران بسهولة. عبر الزيارتين تأمنت ثلاثية فرنسا والمملكة وطهران من اجل الدفع نحو تفاوض حول لبنان الذي عبر البيان الفرنسي السعودي المشترك عن زيارة بن سلمان انه كان جزءا مهما من المحادثات بينهما . ومهمة زيارة بن فرحان لطهران المندرجة تحت عنوان ” تحقيق الامن والسلام في المنطقة ” وان لم يصدر اي موقف يشي بوجود ملفات المنطقة على طاولة المباحثات انما في ظل موقفين لافتين كانها اشتراطات ضمنية بين بن فرحان الذي تحدث عن اهمية منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل والامن البحري في منطقة الخليج والتأكيد على ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية”. وذلك في مقابل موقف للرئيس الايراني ابرهيم رئيسي صوب فيه بقوة على الجهود لتطبيع العلاقات مع اسرائيل بقوله ان”النظام الصهيوني ليس فقط عدوًا للفلسطينيين ، إنه خطر على جميع المسلمين. تطبيع العلاقات مع إسرائيل لا يفشل فقط في تعزيز الأمن بل يتعارض مع آراء الأمة الإسلامية “. وكان وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن زار قبل اسبوعين المملكة حيث كان من بين مواضيع البحث جهود تأمين تطبيع العلاقات بين اسرائيل والسعودية التي تردد انها وضعت شروطا من اجل حصول ذلك. وليس اكيدا ان التجاذب والحذر الضمنيين يتيحان الاطمئنان الى انه يمكن التفاهم في لبنان قبل استتباب الارتياح لاستئناف العلاقات بين الجانبين السعودي والايراني والذي لا يزال في طور التنفيذ. الضغوط الدولية وتفكك المؤسسات في لبنان والمخاوف من المزيد من الانهيار كلها عوامل تدفع الى نظرية عدم جعل لبنان ينتظر وتجربة الجلسة الاخيرة والانقسام العمودي ينذران بذلك.









ورغم هذه الثلاثية يصعب بالنسبة الى مصادر ديبلوماسية مراقبة الجزم بانها ستساهم في تعديل بعض المواقف او اضفاء بعض المرونة عليها بما يسمح بانتخاب رئيس للجمهورية او ان طهران لا تزال تنتظر الولايات المتحدة الاميركية فحسب بالاضافة الى ذلك ليس ربطا بالملف النووي الايراني بل ايضا بالضمانات التي يمكن ان تضيفها الى سجلها في تأكيد نفوذها في لبنان بذريعة محاربة اسرائيل. ففي نهاية الامر ما تتطلع اليه ايران كما الدول التي تدور في فلكها بما فيها سوريا انما هو الاتفاق مع الولايات المتحدة بغض النظر عن اليأس من امكان دفع هذه الاخيرة الى الدخول في هذا الاطار ام لا ولن تنجح كل المناورات في استدراجها الى التفاوض حول لبنان. وذلك فيما ان رهانها على انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل نهاية ولاية حاكم المصرف المركزي رياض سلامه ، باعتباره الحد الذي يمكن الذهاب به الى اقصى المواعيد ، تقترب واشنطن من خسارة هذا الرهان وكذلك الامر بالنسبة الى التحذيرات غير المجدية للمسؤولين حول انهاء الشغور علما ان الوقت لا يزال متاحا لدفع المملكة الى دور ما اكثر فاعلية قبل نهاية تموز المقبل. كما ان رهان واشنطن على دور مرجعي لرئيس مجلس النواب نبيه بري في العملية الانتخابية سقط بدوره لا سيما في ادارته الجلسة الاخيرة التي سقطت فيها الاقنعة من دون خجل فيما ان اصطفافه المحوري اصاب الموقع الذي يشغله بخلل كبير وساهم في اضعافه حتى لو انه يحمي بذلك شريكه في الثنائي من عزلة قسرية بفعل تموضعه الرئاسي في شكل خاص في مواجهة غالبية القوى السياسية والطائفية في لبنان . وليس ادل على ذلك من امرين احدهما تمايز موقف الزعيم وليد جنبلاط عن موقف حليفه التاريخي والاخر هو كسر الجرة بين بري والزعماء المسيحيين بحيث لم تعد يقتصر ذلك على علاقته مع التيار العوني فحسب بل مع غالبية نيابية مسيحية وصولا الى اهتزاز علاقته ببكركي كذلك. وقد اكتمل الانهيار المرجعي لبري ليس مع الاصابات البليغة التي تكبدتها غالبية الاحزاب والتيارات بفعل سلطة ادت الى انهيار البلد وتفكك مؤسساته وخسارة الناس اموالهم فيما ان النواة الصلبة للثنائي الشيعي كانت تخفي ذلك ، بل ان هذا الانهيار يستكمل ايضا انهيار المرجعيات الدستورية من #رئاسة الجمهورية وصولا الى رئاسة المجلس ورئاسة الحكومة. وبذلك لم ينجح الثنائي في انقاذ هيبة موقع الرئاسة الثانية بل على العكس من ذلك.

في حوار صحافي مع وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن في اثناء زيارته للسعودية قبل اسبوعين، سئل إذا كانت الولايات المتحدة تنوي الخروج من الشرق الأوسط مع تزايد النفوذ الروسي والصيني، فقال بلينكن: ” أظن أن وجودي هنا عبر الأيام الثلاثة الماضية يظهر أننا بالطبع لن نغادر، نحن هنا لنبقى، الرئيس بايدن كان هنا في زيارة السعودية في تموز العام الماضي، واجتمع مع مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى. نحن نعمل مع الشركاء في الإقليم بشكل مستمر” . وأضاف: ” ما أسمعه في أغلب تعاملاتي تقريباً، هو أن الولايات المتحدة تبقى هي الشريك المفضل رقم (1)” .