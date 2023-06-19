لطاولة حوار دائمة بديلة من مجلس النواب! – نايلة تويني – النهار

يصرّ عدد كبير من النواب والمسؤولين على انه لا حلّ للقضايا العالقة إلا ب#الحوار الذي دعا اليه الرئيس نبيه بري. وقد أيدنا الدعوة مرارا اذا كانت مدخلا الى حلٍ ما ينقذ البلاد مما تتخبط فيه. لكن الاصرار على طاولة للحوار في كل القضايا الخلافية يلغي دور #مجلس النواب كليا، ويحوّله، ومعه النواب، أدوات بصم على كل القرارات التي يتم الاتفاق عليها خارج أسواره.

عملية انتخاب رئيس للجمهورية من صلاحيات مجلس النواب، وعليه ممارسة صلاحياته. واذا عجز عن ذلك باستمرار كما يحصل حاليا، فان عليه ان يتخلى عن تلك المهمة ويوكلها الى سلطة اخرى قادرة قد تكون طاولة الحوار.









ورسمُ استراتيجية دفاعية للبلاد يجب ان تكون مشرّعة في قاعة المجلس. ولكن طالما ان النواب استسلموا للواقع المُر الذي تسيطر فيه قوى الامر الواقع على القرار، وتجعل النواب رهينة مجردة من صلاحية البحث في الموضوع قبل اتخاذ القرار، فإن على المجلس ايضا ان يعلن استقالته من المهمة، وان يوكلها علنا الى جهة ما قد تكون طاولة الحوار.

والاتفاق على تعديلات دستورية باتت ضرورية من صلاحيات مجلس النواب، ولكن المجلس استقال من دوره في هذا المجال تحت شعار التوافق الوطني والميثاقية، وكأن اعضاءه لا يمكنهم فهم تلك الميثاقية ومراعاتها والمحافظة عليها، والشروع بالتعديلات في الوقت نفسه، وبات عليه ان يعترف بعجزه ويوكل أمره الى هيئة ما قد تكون طاولة الحوار.

أما عمل التشريع في الامور الاساسية والملحّة، فانه غالبا ما يتم الاتفاق على القرارات خارج المجلس بين رؤساء الكتل ومَن يمثلهم، ثم يغرق النواب في مناقشات عبثية تقود في نهاية الامر الى اقرار ما يرضي الزعماء السبعة أو الثمانية، ما يعني سحب صلاحية التشريع الحقيقي منهم، ومن الافضل ان تحوّل المشاريع الى طاولة حوار يحضرها هؤلاء الثمانية، فيوفروا الجهد والمال، لان رواتب النواب ومصاريف المجلس واللجان وغيرها باتت مكلفة وقد تكون بلا طائل.

الحل الأنسب ان يستقيل المجلس لا إجراء انتخابات مبكرة ليست إلا بالون اختبار ورسائل سياسية مكشوفة الاهداف، بل لقيام طاولة حوار دائمة تكون هي البديل