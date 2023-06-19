دمشق تُقرّب بين “حزب الله” و”التيار” ولو “تأخّر” عون

فيما تنشغل القيادة السورية في متابعة ملفاتها الداخلية بعد اعادة تموضع علاقاتها العربية وخصوصا مع السعودية التي شكلت لها الرافعة في استعادة مقعدها في الجامعة العربية والتعويل عليها في اعادة اعمار سوريا، يبدو انه لا يغيب عن اهتمامات الرئيس بشار الاسد معاينة ملف الانتخابات الرئاسة في لبنان زائد انشغاله بالتقريب بين “#حزب الله” و”التيار الوطني الحر ” وراب الصدع بيهما بعد العاصفة الاخيرة التي وقعت بين كتلتيهما النيابيتين. وكان هذا الموضوع حضر بين الاسد والرئيس السابق #ميشال عون.









وعند مراجعة القيادة السورية من حلفاء واصدقاء لها في الاسابيع الاخيرة وسؤالها عن رؤيتها لانتخابات الرئاسة يصدر الجواب بالدعوة الى مراجعة السيد حسن نصرالله. وينقل عن مسؤول سوري ايضا هنا انه قبيل جلسة الانتخاب الاربعاء الفائت بأنهم لا يريدون ايضا ” كسر الرئيس نبيه بري” في الاستحقاق الرئاسي رغم العلاقة الفاترة معه.

وأخذت زيارة عون واجتماعه مع الاسد مساحة لا بأس بها من التحليلات والقراءات بغية الوقوف عند توقيتها وابعاد الرسائل التي حملتها. وجاءت بعد تقاطع الكتل المسيحية على ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور ل#رئاسة الجمهورية في وجه منافسه الوزير السابق سليمان فرنجية. ولولا انشغال الكتل النيابية على مختلف مشاربها في الاستحقاق الرئاسي والانقسامات العمودية في البرلمان لكانت زيارة عون قد نالت ردود فعل أكثر من تلك التي تلقاها، ولا سيما من القوى المسيحية المناوئة لدمشق والرافضة للتطبيع معها وفي مقدمها “القوات اللبنانية” وحزب الكتائب الى الحزب التقدمي الاشتراكي ومجموعة من النواب التغييريين الذين اثروا عدم الدخول في اي موجة ردود مع “التيار الوطني الحر” حفاظاً على تماسكهم حيال ازعور.

وثمة من يعتقد ان مفاعيل زيارة عون لم تظهر كل تفاصيلها مع طرح اسئلة عند الكثيريين عن توقيت استقبال دمشق له. وهل يجري هذا الامر مجاناً. وتوقف العونيون عند رمزية صدور البيان الرسمي عن الزيارة من رئاسة الجمهورية السورية .

وتبادل الرئيسان التهاني بتمكن سوريا من جبه الجماعات الارهابية بعد موجات من الحرب والقتال استمرت 12 عاماً. وان هذا الانتصار صب في مصلحة الاقليم مع التذكير ان عون كان يراهن على “صمود” الاسد على عكس قيادات لبنانية توقعت له ان لا يقدر على المواجهة وانه سيضطر في النهاية الى الاستقالة والهروب من بلده. واخذ هذا الموضوع ما عاشته سوريا على مدار اكثر من عقد جزءاً لا بأس به من النقاش بين الرجلين. وجرى التطرق الى عودة سوريا الى جامعة الدول العربية. واجمعا بحسب مصادر عونية على ضرورة الاستقرار على مختلف الصعد بين البلدين مع نفي ان يكون هدف اللقاء هو الحرتقة على ترشيح فرنجية او توجيه ملاحظات على اداء السيد حسن نصرالله مع تشديد عون على استمرار علاقته مع “حزب الله”.

ويأتي رد الاسد هنا بأنه لا يتدخل في الملف اللبناني. ولم يتطرق عون بحسب مصادره الى اسم الوزير السابق زياد بارود وامكانية ترشيحه بعد “الانتهاء من رحلة أزعور” بل ان صلب اللقاء ركز على جملة من القضايا الاستراتيجية والعمل على بلورتها وترجمتها على ارض الواقع بين البلدين.” وان كل الحديث عن الدخول في حرتقات حول هذا الاسم او ذاك لم تناقش ولا يقبل الرئيس عون في اثارتها في مثل هذا اللقاء”. ولم يحصل اي مس من طرف عون في حق “حزب الله” حيث شدد من موقع الرئيس السابق على تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف القطاعات وضرورة توصل الدولتين الى رؤية واحدة حيال ملف عودة النازحين السوريين في لبنان وعودتهم الى بلدهم. وان الهدف من هذا التلاقي بين الدولتين يأتي في اطار الرد وتقديم اجوبة موحدة للدول الغربية، ولا سيما الاوروبية منها فضلا عن مفوضية الامم المتحدة للاجئين والاتفاق على مسألة عدم التوصل الى مقاربة مشتركة بين دمشق وبيروت لمعالجة هذا الملف لا تخدم الطرفين.

ومن النقاط التي بحثها الرئيسان هي منع اعمال التهريب على الحدود بين البلدين والقضاء على عصابات تهريب البشر والمواد الغذائية وغيرها. وان من الافضل خلق اسواق حرة على الحدود بعد ضبطها وخلق فرص اقتصادية بين الشعبين على غرار امثلة عدة قائمة بين اكثر من دولة.

واتفق على مواصلة التواصل بينهما وتطوير قنواتها. وما لم يقله العونيون هو ان الاسد في اشارته الى رحلة التحديات التي واجهتها بلاده ابان سنوات الحرب قال

” كنا نريد زيارتك ابان وجودك في الرئاسة”.

وفي العودة الى الوراء لا بد من التوقف عند العلاقات التي كانت تربط الرئيس الراحل حافظ الاسد مع الرؤساء اللبنانيين من ايام الرئيس سليمان فرنجية . واستمرت مع خلفه الرئيس الياس سركيس والرئيس أمين الجميل ثم تطورت اكثر نتيجة جملة من المتغيرات بعد الطائف مع الرئيسين الياس الهراوي واميل لحود وكان يتم اتصال اسبوعي كل يوم سبت بين الاخير والاسد لنقاش مواضيع الساعة.

وفي قراءة لعلاقات رؤساء الجمهورية بين لبنان وسوريا يقول الوزير السابق كريم بقرادوني منذ ايام ولاية الرئيس الياس سركيس ان زيارة عون الى دمشق كانت مقررة ابان ولايته لكنه لم يقم بها منعا من الوقوع في اي احراج. وبقيا على تواصل طوال السنوات التي امضاها عون في قصر بعبدا وقام بها اخيرا “بعدما اصبح محررا اكثر من موقع انه زعيم مسيحي..ويعرف عون سلفا موقف الاسد من السيد نصرالله”.

ويخلص بقرادوني الى القول مع نصيحته للرئيس اللبناني المقبل بالتوقف عند مسألة اسياسية لا يحب ان يحيد عنها وهي ان “قواعد الاستقرار في لبنان تقضي بالتواصل مع سوريا وخصوصا بين رئيسي الدولتين”.