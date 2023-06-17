الفقراء في لبنان إلى ازدياد… ومبلغ 45 مليون ليرة شهرياً لا يكفي: %70 من الأُسر غير قادرة على تأمين المستلزمات المعيشية الأساسية

لم تعد آفة #الفقر في لبنان تقتصر على الطبقات الاجتماعية التي تتقاضى الحد الأدنى من الأجور، أو تلك التي تتقاضى راتبها بالليرة اللبنانية، بل بات الفقر يهدد غالبية مكونات المجتمع اللبناني وخصوصا الطبقة المتوسطة، “مدعوما” بالانهيار المستمر لقيمة العملة اللبنانية، بما أدى الى هوة كبيرة بين طبقات المجتمع.









وفي السياق، لا يمكن إغفال التقرير الذي أصدره برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أخيرا والذي ضم لبنان إلى لائحة البلدان ذات “نقاط جوع ساخنة”، على خلفية الأزمة الإقتصادية الحادة الناتجة عن عدم اليقين السياسي واستمرار تدهور الأوضاع الماكرو إقتصادية، وهو ما يؤشر الى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية التي تضر بالأمن الغذائي والوضع المعيشي للبنانيين.

وعلى ندرة الدراسات الميدانية التي تحاكي الواقع المعيشي للبنانيين، إلا أنه يمكن للمراقبين استنباط بعض الارقام التي تترجم مدى صعوبة حصول اللبنانيين على الحد الادنى من مقومات العيش الكريم، ما حدا بالكثير من العائلات أو أقله عدد من افرادها الى الهجرة بغية معاونة من بقي في لبنان على الصمود بوجه الازمة التي تتفاقم منذ العام 2019.

الازمة الخانقة التي يعيشها اللبنانيون دفعت بالكثير منهم للجوء الى البرامج الاجتماعية التي تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية، اي البرنامج الوطني لدعم الاسر الاكثر فقرا المستمر منذ نحو 11 عاما بدعم من هبات دولية، وتفيد منه حتى اليوم نحو 75 ألف عائلة، والبرنامج الآخر هو برنامج “أمان” الذي بدأ تفعيله منذ سنة ونصف سنة تقريبا ويعتمد على قرض من البنك الدولي وتفيد منه حتى اليوم نحو 93 ألف عائلة. والبرنامجان يخوّلان المستفيدين منهما قبض 25 دولارا للعائلة الواحدة و20 دولارا للفرد الواحد لحدّ 6 أفراد كحدّ أقصى. ووفق مصدر في وزارة الشؤون فإن فريق الوزارة يجري زيارات لنحو 80 الف عائلة تستغرق نحو 5 أشهر، ليصار بعدها الى تقييم حاجة العائلات للافادة من المساعدة بغية ضمهم الى برامج المساعدة. وإذ لفت الى أن ابرز الدول المانحة هي الاتحاد الاوروبي وكندا والمانيا والولايات المتحدة، أوضح المصدر ان المبالغ تتفاوت سنويا وفق الدول الراغبة في الانضمام الى البرامج. وإلى جانب المساعدة الاجتماعية لبرنامج NPTP المقدمة للأسر الأكثر فقرا المنفذ من وزارة الشؤون الاجتماعية، فإن “التوجه المستقبلي للعام 2024 من الاتحاد والبنك الأوروبي يتركز على دعم وتمويل المشروعات والمؤسسات الصغيرة التي تسهم في توفير عوامل إنتاج لصغار المستثمرين، وهذا ما يشكل دعائم صلبة في مسار التنمية المستدامة”، وفق وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل.

وقد اعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية انها حولت رسائل نصية الى 93.232 أسرة لبنانية مستفيدة من برنامج “أمان”، وتبلغ قيمة الأموال التي تم تحويلها 20 مليون دولار، أما بالنسبة الى البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا، فسيتم توزيع 3.340 بطاقة جديدة هذا الشهر في مناطق عدة على أن تحوّل المساعدة لهم في نهاية الشهر الجاري. كما سيتم تحويل المساعدة لـ 66,622 أسرة لبنانية مستفيدة من البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا، وتبلغ قيمة التحويلات 8.5 ملايين دولار.

ولكن ما هو الحد الادنى لكلفة المعيشة للاسر في لبنان؟

الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين اشار إلى أن ثمة 3 فئات في لبنان. الاولى لديها القدرة على الانفاق بشكل كبير وتقدر نسبتها ما بين 30% و35%، الثانية متوسطة تميل الى الفقر ونسبتها 40%، والفئة المعدومة كليا ونسبتها 25%.

وفي التفاصيل يشير شمس الدين لـ”النهار” الى أن أسرة مكونة من 4 أفراد “تحتاج الى 45 مليون ليرة شهريا كحد أدنى لقاء بدلات السكن والنقل والكهرباء والسلة الغذائيّة والإستهلاكية، من دون أن يشمل المبلغ فاتورة الإستشفاء والادوية”. ففاتورة المستشفى برأيه قد تصل أقله الى ما بين 100 و200 مليون ليرة. رقم الـ 25 مليونا موزع كالآتي: 18 مليون ليرة للسلة الغذائية والإستهلاكية، 100 دولار (حد أدنى) للسكن، 1.5 مليون ليرة للملبس، 6 ملايين ليرة لتأمين الكهرباء بين المولد والكهرباء، اضافة الى التعليم في القطاع الرسمي. وعلى رغم الزيادات التي أقرت أخيرا، يؤكد شمس الدين أن 70%؜ من الأسر اللبنانية “لا يصل دخلها الى 45 مليون ليرة بما يجعلها عاجزة عن تأمين الحد الأدنى من المستلزمات الاساسية”. بيد أنه يرى ان “عامل التحويلات من الخارج يمكن أن يساعد الاسر الفقيرة على تخطي هذه الاعباء، وهذه التحويلات يقدرها صندوق النقد والبنك الدوليين بنحو 7 مليارات دولار، فيما تقدر في الواقع بضعف هذا الرقم لأن قسما كبيرا من هذا المبلغ يأتي نقدا”، وفق شمس الدين.

ويعيب شمس الدين على الدولة تصرفها تجاه المواطنين كشركة خاصة، في حين أنها يفترض أن تكون مسؤولة عن الرعاية الإجتماعية. فالشركة تقدم السلع والخدمات مقابل ثمن محدد بغية الربح، فيما على الدولة ان تتحمل الأعباء مع الناس وتساعدهم انطلاقا من مفهوم الرعاية الاجتماعية. وينطلق شمس الدين من موضوع تعرفة الكهرباء، ليؤكد عدم مسؤولية الدولة حيال مواطنيها. فالاستهلاك الشهري لعائلة صغيرة يبلغ نحو 250 كيلوواط، كلفته بين رسوم الساعة والتأهيل والضرائب والاستهلاك نحو 3 ملايين و300 الف ليرة، لافتا الى “الاكذوبة” التي طالعتنا بها وزارة الطاقة بإدعائها انها خفضت الرسوم بنسبة 25%. فيما الحقيقة ان التخفيض لم يتجاوز الـ 4 دولارات. توازيا، أكد شمس الدين ان “الخدمات العامة أصبحت مرهقة، فما بين فاتورة الكهرباء نحو 5 ملايين ليرة، والمياه التي ارتفعت من 930 الف ليرة الى أكثر من 4 ملايين ليرة، ونحو 400 ألف لمياه الشرب عدا عن رسوم البلدية التي سترتفع نحو 10 أضعاف، اصبح من المستحيل أن يعيش بكرامة موظف يتقاضى 15 مليون ليرة شهريا”.

وعلى رغم اعتماد التسعير بالدولار في السوق المحلية لجميع المواد بما فيها الغذائية، بيد أن الأسعار المقومة بالدولار لكثير من المواد استمرت بالإرتفاع، وتاليا يؤكد شمس الدين أن الحد الادنى المطلوب للاسر هو 500 دولار بغية تمكنها من مواجهة التضخم والأسعار التي ارتفعت عالميا نتيجة الحروب الإقليمية وكورونا.

من جهته، يقدر الخبير الاقتصادي باسم البواب حاجة الفرد اليومية بنحو 5 دولارات يوميا لتأمين حاجاته الاساسية (مأكل، ومشرب، ومسكن، وتنقلات، دواء من دون استشفاء)، وفي حال كانت الأسرة الواحدة مؤلفة من 5 أشخاص فإنها بحاجة أقله الى 600 دولار، علما أن ثمة عائلات في مناطق خارج بيروت تعيش بنحو 200 دولار شهريا. وهذا المبلغ زهيد جدا برأيه اذا لم يترافق مع مساعدات اجتماعية تؤمنها الدولة أو المؤسسات الاجتماعية، لافتا الى ان “ثمة ما لا يقل عن 300 ألف عائلة في حاجة ماسة الى مساعدات عينية ومالية”.

ووفق مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت فقد “ساهم عدم ضبط الأسواق، لناحية غياب الرقابة الفعلية على تحرك الأسعار، والفوضى في السياسة النقدية والتخبط في السياسة المالية، بمزيد من عدم الثقة في السوق ما دفع التجار الى وضع زيادة عشوائية على سعر الصرف المعتمد في جميع مراحل سلسلة الإمداد، لضمان قدرتهم على تمويل تجديد مخزونهم من السلع، اضافة الى ارتفاع تكاليف النقل والتبريد والمواد الزراعية وغيرها”.

وفي دراسة ميدانية أعدها المرصد نفسه خلال النصف الأول من عام 2022، تبين أن “ثمة تراجعا كبيرا في قدرة اللبنانيين على دفع بدل لاستهلاك الكهرباء من المولدات الخاصة في المناطق والأحياء، فيما لجأ عدد كبير من الناس الى تقليص استهلاكهم للمياه الدافئة في الاستخدام المنزلي، وتتضمن هذه الشريحة من المجتمع نحو 94% من العاملين في القطاع الزراعي، و95% من العاملين في قطاع البناء، و91% من العاملين في قطاع التعليم، و82% من العاملين في قطاع المطاعم، و79.7% من العاملين في قطاع الصحة، و80.5% من العاملين في قطاع الصناعة، و79.7% من العاملين في قطاع البيع بالتجزئة”.