محاولة قرصنة تكتّل “التيار”… و”حزب الله” المُلام

تركت جلسة الانتخابات الرئاسية الثانية عشر بعض المخلّفات السياسية القابلة للتداول والنقاش في تفاصيلها، وفي طليعتها طريقة توزّع الأصوات النيابية على المرشّحين الأساسيين خصوصاً بعد حيازة الوزير السابق سليمان فرنجية بعض الأصوات الإضافية غير المتوقّعة. وكثرت الترجيحات في المجالس السياسية حول هوية “النواب المستترين” الذين اقترعوا لمصلحة فرنجية، وقد شملت “لائحة الشكوك” المشار إليها بعض النواب على نطاق تكتل “لبنان القوي”. وقد تزامنت هذه الأجواء مع حديث عن محاولة اختراق يعتمدها “#حزب الله” على نطاق بعض النواب المنضوين في “التكتل البرتقالي” وغايتها تعديل وجهة تصويتهم الرئاسيّ. وفي الإطار، استُعرِضَت أسماء متنوعة على المستوى الإعلامي شملت بعض نواب الرعيل القديم على مستوى “الوطني الحرّ”. وتلاقت هذه المؤشرات مع تصريح ملفت في مضامينه على مستوى رئيس “التيار” النائب #جبران باسيل، وذلك عشية انعقاد الجلسة الرئاسية، فحواه أن التفاهم مع “حزب الله” لم يسقط لكنه ليس بخير، مع تأكيده على تموضع “#التيار الوطني الحرّ” خارج أيّ اصطفاف داخلي أو خارجيّ، والرغبة في الحفاظ على علاقة جيدة وتواصل مع الجميع. ويضاف إلى ذلك، معطيات تناقلت على مستوى الأوساط السياسية المقرّبة من حلقة رئاسة “التيار البرتقالي”، ومشيرة إلى تمكّن باسيل من التصدّي لمحاولة اختراق “حزب الله” البعضَ من أعضاء تكتل “لبنان القوي” بغية دفعهم إلى تصويتهم لمصلحة مرشح قوى “الممانعة” الرئاسيّ.









وإذا كان الجوّ العام يتحدّث عن محاولة “قرصنة نيابية” هدفها قضم أصوات “التكتل البرتقالي” من خلال “قرصان” فريق الممانعة”، فإنّ المعطيات التي استقتها “النهار” تلفت فعلاً إلى نقاشات وأحاديث كانت حصلت حديثاً مع عدد من النواب المنتمين إلى “التيار الوطني الحرّ” بغية محاولة التأثير على وجهة اقتراعهم في جلسة الانتخابات الرئاسية المقبلة وإبعادها عن التصويت لمصلحة الوزير السابق جهاد أزعور. وهنا، تمثّل الهدف في حشد أصوات إضافية تصبّ في خانة رئيس تيار “المردة”. ويُضاف إلى ذلك مداولات بازرة كانت جرت وغايتها إثارة حماسة بعض المسؤولين في “الوطني الحرّ” للاستقالة بالحدّ الأقصى أو للإغداق في بعض التصاريح الإعلامية المناوئة للخيار الرئاسي الذي اتّخذه تكتل “لبنان القوي” بالتقاطع مع قوى المعارضة المتبنية جهاد أزعور. وتفيد المعلومات المتناقلة على مستوى جديّ في “النطاق التياريّ” أن عدد النواب الذين خرجوا عن الاتجاه الرئاسي الذي اختارته رئاسة “التيار الوطني الحرّ” يشمل تحديداً نائبين اثنين (إضافة إلى نواب الطاشناق والنائب محمّد يحيى). ويُنتظر معرفة كيفية التعامل مع الخروقات على مستوى بعض الاستثناءات من النواب، الذي في الإمكان أن يكون له تبعاته استناداً إلى ما ينصّ عليه نظام “الوطني الحرّ” ومسائل متعلّقة بالتكتل النيابي ومرتبطة بطريقة معالجة مختلفة.

إلى ذلك، استطلعت “النهار” مقاربة نائبة رئيس “التيار الوطني الحرّ” مارتين نجم كتيلي للاستفسار حول ما يجري التقاطه من مؤشرات لمحاولة اختراق “التيار البرتقالي” من فريق “الممانعة”. وهي تنطلق في حديثها من القول “إننا لا نسمح لأنفسنا أن نتصرّف بالطريقة نفسها المتّبعة في التعامل مع “التيار الوطني الحرّ”، مع إصرارنا على التواصل ضمن الأخلاقيات العامة والأطر المعهودة على عكس المحاولات التي تستهدفنا من تحت الطاولة وغايتها شقّ صفوفنا… ونحن نتصرّف مع محاولة اختراق تكتل “لبنان القوي” وفق الطرق اللازمة، وقد أظهر “الوطني الحرّ” قدرة كبيرة على التماسك والالتزام”. وتكشف كتيلي أنّ “التصويت الرئاسي خارج إرادة القرار المتخذ على مستوى “الوطني الحرّ” اقتصر على بعض الاستثناءات من بعض النواب المنضوين داخل تكتل “لبنان القوي” لكن غير المنتسبين حزبياً إلى “التيار”. ولم يخرج النواب الذين يشكّلون الركيزة الحزبية لـ”التيار” عن قراره في ما يخصّ كيفية الاقتراع الرئاسي لمصلحة الوزير السابق جهاد أزعور”.

واستناداً إلى ما ينبثق من مقاربة نائبة رئيس “التيار”، فإن “حديث الوزير باسيل كان واضحاً في ما يخصّ الخلاف على الكثير من النقاط والمسائل مع “حزب الله”، بعدما بات التفاهم على “إجر ونصف” والتنبيه من إمكان الانجرار إلى خلافٍ أعمق بين الطرفين”. ووفق ما تضيفه، “نؤكّد أنّ “الوطني الحرّ” أكبر من أن يُخرَق، أمّا المحاولات القائمة والتي تبتغي محاولة اختراقه فإنها تدين أصحابها أكثر مما تؤثّر فعلياً علينا”. وفي استنتاجها العام، إن “محاولة التأثير الداخلي على تكتل “لبنان القوي” مسألة تندرج في إطار تشويه الصورة، والزعم بأن “الوطني الحرّ” منقسم إلى مجموعة من التكتلات ضمن التكتل الواحد ومحاولة للافادة من هذه الأجواء من دون الوصول إلى نتائج. لكن، الاختلاف في الآراء والمقاربات بين القوى السياسية لا يمكن أن يتحوّل إلى محاولات للتخوين والإقصاء”. وتؤكّد كتيلي أنّه “طالما التقاطع موجود في المقاربات مع قوى المعارضة، فإنّ “التيار الوطني الحرّ” يستمرّ في الاقتراع لمصلحة جهاد أزعور في الجلسات الرئاسية المقبلة، لكنّ الهدف الأساسيّ يتمثل في استجابة جميع القوى للحوار واتّخاذ القرار المناسب”.