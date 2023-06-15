تقدير موقف : أجنحة المقاومة الفلسطينية…هل تعطل تطبيق نتائج مباحثات القاهرة؟

معتز خليل

أنتقد الدكتور صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة حماس وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني ما يتم طرحه من محاولات للوصول إلى هدنه سياسية بين حركة حماس وإسرائيل ، وقال في تغريدة له نشرها أمس الاثنين” يتحدثون عن هدنة طويلة الأمد بين المقاومة و الاحتلال، و لا أدري ما مصادرهم في ذلك ؟؟!! كلام فاضي ؛ فالاحتلال قانونه المقاومة ، و المقاومة قانونها الديمومة حتى الانتصار ”









وسرعان ما نفي المتحدث باسم “حماس”، حازم قاسم هذه الأنباء ، موضحا أن الأنباء التي تزعم بأن مباحثات القاهرة شملت التفاوض حول هدنة طويلة الأمد، لا أساس لها من الصحة.

وبات واضحا إن قيادات حركة حماس المتشددة أو ما يعرف بالريديكالية لا ترغب حاليا في تطبيق زي وضع دائم لمنطقة الحدود ، وهو ما يزيد من دقة الموقف خاصة وأن إسرائيل أيضا لا ترغب حاليا في طرح زي تغيير جدي في غزة إلا عقب الاتفاق مع القاهرة على ذلك.

ما الذي يجري؟

بات واضحا إن التغريدة التي وضعها البردويل يقصد بها إرسال رساله إلى بعض من الجهات السياسية في المنطقة وعلى رأسها مصر ، وذلك لعدة أسباب ومنها:

１- إن مصر رعت أخيرا مباحثات فلسطينية بين حركة الجهاد الإسلامي وحماس

２- بعض من منصات ومواقع التواصل الاجتماعي قالت صراحة إن هذه المباحثات التي تجرى في القاهرة بين حماس والمخابرات المصرية يتعلق بالوضع في قطاع غزة والهدنة طويلة الامد مع اسرائيل مقابل تسهيلات اسرائيلية اقتصادية وموافقة الفصائل ليس إلا تطبيق لصفقة القرن ، وهو ما تشير أليه أيضا عدد من التحليلات والتقديرات الفلسطينية.

３- وسعت بعض من الحسابات الصحفية والسياسية المعنية برصد التطورات السياسية الخاصة بالمقاومة والمهتمة دوما بحركة حماس إلى الإشارة فقط إلى انتهاء المفاوضات السياسية مع القاهرة دون أن يتم طوح أو مناقشة زي نتائج سياسية.

وبات واضحا إن القاهرة معنية بوضع هدنة سياسية طويلة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية ، وهي الهدنة الواقعة بالفعل غير أن هناك الكثير من التطورات السياسية والاستراتيجية التي ألمت بها ، وهو ما دفع بإسرائيل إلى محاولة الوصول إلى اتفاق مع الفصائل الفلسطينية للتهدئة بوساطة مصرية .

تزامن

ويتزامن ذلك على ما يبدو مع بعض من التطورات الاستراتيجية المهمة بين مصر وإسرائيل ، وهو ما تجلى مع الحادث الحدودي بين الدولتين ، حيث قام أحد المجندين المصريين بقتل ٣ من العسكريين الإسرائيليين ، الأمر الذي أدى لتوتر في العلاقات بين الدولتين .

ومن المنتظر أن تصدر إسرائيل اليوم نتائج التحقيق في هذه القضية ، وهي النتائج التي تتسم بالكثير من الانتقادات التي تم توجيهها إلى بعض من القيادات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة الجنوبية ، فضلا عن ضعف التعاون مع الجانب المصري عبد الحدود.

https://twitter.com/Alrisala94/status/1668500652387975170

ويشير تقدير موقف وضعه جهاز أمني إسرائيلي إلى حتمية وضرورة وقف أي ترتيبات استراتيجية الآن مع مصر لحين ترتيب الموقف عسكريا عبر الحدود مع مصر ، خاصة مع الرغبة الإسرائيلية في زرع بعض من النقاط الاستراتيجية التقنية العسكرية في الحدود.

والمعروف إنه وفي عام 2010 بدأت إسرائيل في بناء السياج الحدودي مع مصر بطول 245 كم، ويمتد من رفح شمالا إلى إيلات جنوبا، وعقب ثورة يناير 2011 شهدت سيناء تزايدا في العمليات المسلحة، فزاد الاحتلال ارتفاع السياج لـ6 أمتار، وتزويده بكاميرات مراقبة ورادارات وكاشفات حركة وأجهزة استشعار عن بعد، بكلفة 450 مليون دولار، ثم أنشأ طريقا موازيا للسياج لتسهيل مرور دورياته، وتزويده بمنافذ صغيرة تسمح للجنود باجتيازه في الطوارئ، وقد استخدم الجندي المصري محمد صلاح أحدها لتنفيذ عمليته الأخيرة، الأمر الذي دفع الآن بإسرائيل إلى طرح فكرة تدشين منظومة أمنية جديدة للتحكم في الحدود والسيطرة عليها.

تقدير موقف وضعته جامعة غربية أشار إلى أن القيادات العسكرية الإسرائيلية طلبت ذلك من القاهرة عقب الحادث الحدودي الأخير ، وهو ما يعني حال تطبيقه:

１- قله الاعتماد على العنصر البشري .

２- رصد أي تحركات حتى وأن كانت بسيطة عبر الحدود .

３- منح الأفضلية لإسرائيل في الرقابة على الحدود .

وقد كانت النقطة الأخيرة، وبحسب التقديرات الغربية، محل تساؤل وانتقاد من الدوائر المصرية لعدة أسباب، منها:

１- إن مصر لا تمتلك الإمكانات التقنية المتطورة التي تنافس بها “إسرائيل” في الرقابة على المعابر الحدودية .

２- إن مصر لا ترغب في أن تكون “إسرائيل” صاحبة المبادرة في أي تعاون أمني بين الطرفين.

غير أن ما طرحته “إسرائيل” على المصريين يعني بصورة أو بأخرى تعطل جميع الاتفاقيات الأمنية والاستراتيجية لحين ترتيب الموقف عبر الحدود، وهو ما يزيد من دقة المشكلة حاليا.

وبات واضحا إن إسرائيل لن توافق حاليا على أي اتفاق مع مصر لترتيب الأوضاع في غزة حتى وإن كان بناء على مباحثات متفق عليها مع القاهرة إلا عقب ترتيب الوضع في المنطقة الحدودية بين مصر وإسرائيل ، الأمر الذي يزيد من دقة المشهد الاستراتيجي برمته حاليا على كافة الأصعدة.