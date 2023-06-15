ليكن انتخابٌ مباشرة من الشعب – غسان حجار – النهار

“إذا كان النظام اللبناني الحالي قد أدى الى ما أدى اليه (جمود سياسي، احتكار للحكم، فساد وإفساد، هوّة بين #الشعب والدولة) فيجب بالتالي تحطيم قوالبه، لأنها تكون بمثابة تجميد للتخلف في جوهره ومظاهره”.





غسان تويني (1973)











ليس فشل #مجلس النواب في انتخاب رئيس للبلاد، من عندياته فقط، بل هو نتاج المنظومة، والتركيبة، وكل آليات الحكم، خصوصاً بعد إقرار إتفاق الطائف الذي جعل الدولة برؤوس كثيرة. لكن الأمر لا ينفي عن مجلس النواب فشله في أن يكون “سيّد نفسه” كما يدّعي رئيسه الرئيس نبيه بري، إذ إن النجاح لا يقاس بعدد جلسات اللجان، وبالمؤتمرات الصحافية و”التفشيخات” الاعلامية، بل بنتائج كل تلك التحركات، وبقيامه بواجبه الدستوري، حتى اذا ما أتم مهماته، لا يُعتبر ناجحاً، بل ينفي عنه صفة الفشل، لأن القيام بواجب الحد الأدنى لا يدوَّن في سجلّ الإنجازات.

لقد تأكد منذ الطائف الى اليوم العجز المتكرر عن انتخاب رئيس للبلاد، خصوصاً بعد غياب الوصاية السورية التي كانت تحكم بـ”الجزمة” فيستجيب النواب والوزراء، ومن عصي منهم خرج من جنّة الحكم. لذا باتت أكيدة الحاجة الى تعديلات دستورية لا تنطلق من التخويف، وتحديداً للمسيحيين بسبب العامل الديموغرافي، وغياب دولة داعمة بقوة لهم، كما إيران للشيعة، والسعودية ودول الخليج سابقاً للسنّة، إذ يبدو أن هذا الدعم معلّق الى حين جلاء بعض المعطيات.

واذا كان النواب يفشلون في انتخاب رئيس للبلاد، بل ويعطلون الاستحقاق من ضمن خطة لا يمكن وصفها إلا بالخيانة الوطنية، لا بالتقصير فقط، لأنهم يطيحون أسس قيام الدولة، ويعطلون مؤسساتها، ويضربون مصالح الناس، ويخدمون العدو خصوصا، رغم تغنّيهم بالتصدي له، فإنه وجب التفكير بأحد الحلول الآتية:

أولاً: إلزام النواب بقانون يفرض عليهم البقاء في مجلس النواب ليل نهار الى حين انتخاب رئيس، ومنعهم من الخروج، وإجبارهم على عقد جلسات قبل الظهر وبعده. وهذا لا يناقض حرية الوكالة المعطاة لهم، إذ إن الشعب لم يخترهم للتعطيل، وهذه الوكالة تسقط حكماً عند تضارب مصالح الوكيل مع مصالح الموكّل.

ثانياً: انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة وليس في الأمر غلبة طائفية أو مذهبية، كما يتردد في حملات التخويف، وهذا الانتخاب يخرج عن سلطة مجلس النواب، وهو واجب الحصول قبل أشهر من انتهاء ولاية الرئيس الذي يشغل الموقع.

ثالثاً: وهو أسوأ الحلول، الإبقاء على الرئيس في القصر يصرّف الأعمال الى أن يسلّم خلفه، تماما كما يحصل في بقية المواقع، أو تعميم الشغور في كل الرئاسات. وهذا الحل السيىء يدفع النواب أو الشعب الى المسارعة لانتخاب رئيس جديد، وإن سعى الرئيس الى تأجيل الإستحقاق لبقائه متربعاً على “العرش” الزائل والمتحرك.

والكلام عن تعديل دستوري يقابَل دوماً بالتهويل، وبأن أي تعديل يمكن أن يفتح شهية كل الأطراف على تعديلات، علماً أن التعديل للانتخاب ليس استعادة صلاحيات الرئيس الماروني، أو أي تعديل فئوي آخر، إذ إنه لا يصب في مصلحة اي طرف، باستثناء إضعاف المجلس في استئثاره بقرار التعطيل.

ثم ان الكلام عن التعديل الذي يجرّ تعديلات، ليس شأناً مسيحياً فقط، والكلام عن المداورة والمثالثة والى ما هنالك من أفكار تمنع عمليات تطوير القوانين، إنما يصب في خدمة المافيات الحاكمة والتي تتلطى بطوائفها ومذاهبها لتستمر متحكمة برقاب الناس.

أما المداورة والمثالثة وغيرهما، ففي كلام آخر السبت، اذ لا تتسع المساحة للمزيد.