ليام فوكس: مخطط الحكم الذاتي المغربي بشأن الصحراء المغربية يعد الحل العملي الوحيد للأزمة المغربية

قال النائب البريطاني ليام فوكس، الأربعاء، بالرباط، إن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية لإيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يعد «الخيار الوحيد الممكن» و«الحل العملي الوحيد» للمضي قدماً.









وأعرب فوكس الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجموعة الاتفاق الإبراهيميعن هذا الموقف في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وقال البرلماني البريطاني: «من المهم التركيز على ما هو أفضل لشعوب المنطقة، والبحث عن حل عملي لتحقيق تقدم في السياسات على المستوى الإقليمي».

وأضاف فوكس: «كوننا سياسيين وقادة، تقع على عاتقنا مسؤولية السهر على أن تكون جودة ومستوى عيش، وكذا سلامة المواطنين، على رأس جدول الأعمال».

وقال “من المهم أن نركز على ما هو أفضل” لسكان المنطقة “وأن نبحث عن طريق عملي للمضي قدما في سياسات المنطقة”.

وأضاف فوكس “مسؤوليتنا كسياسيين وقادة أن نضمن وضع نوعية الحياة ومستوى الحياة وأمن شعبنا على رأس جدول الأعمال”.

ويترأس فوكس مجموعة الاتفاق الإبراهيمي في بريطانيا لدعم السلام ، وهي المنظمة التي تعني بدفع عملية السلام قدما بين العرب وإسرائيل .

وتشغل السيدة Laura Roberts لاورا روبيرتس منصب المدير االتنفيذي لمجموعة الاتفاق الإبراهيمي في بريطانيا لدعم السلام ، وهي تتمتع بمسيرة مهنية متميزة في الشؤون العامة والاتصالات الدولية ، عملت لورا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ولبنان وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا.

وقد حصلت لورا على العديد من الجوائز عن عملها ، بما في ذلك من حكومة الولايات المتحدة ودول أوروبية مختلفة. تم تكريمها لإدارة الصحافة الدولية خلال زيارة ميشيل أوباما لإسبانيا نيابة عن المدينة المضيفة ، ماربيا ، ولإنشاء أول محطة تلفزيونية ناطقة بالفرنسية في الولايات المتحدة.

وقد تخرجت لورا من كلية الخدمة الدولية بالجامعة الأمريكية بواشنطن العاصمة. وهي حاصلة أيضًا على شهادة في إدارة الفنون من جامعة ولاية نيويورك ، وأكملت برنامجًا تنفيذيًا في التجارة الثنائية في كلية هارفارد للأعمال. شغلت العديد من المناصب في مجالس الإدارة ، بما في ذلك جمعية هاميلتون في لندن ، ومجلس خريجي الجامعة الأمريكية في واشنطن العاصمة ، وغرفة التجارة البريطانية في إسبانيا ، ومجلس إدارة الأعمال في إسبانيا.