خامنئي يتهم “قوى أجنبية” و”إيرانيي الشتات” بتأجيج الاحتجاجات

اتهم المرشد الإيراني علي الخامنئي، “قوى أجنبية” والشتات الإيراني في إثارة الاحتجاجات التي اندلعت في خريف العام الماضي بجميع أنحاء البلاد، وذلك في خطاب ألقاه اليوم الأحد. وهاجم بشدة، من وصفهم بأنهم أعداء إيران و”أعوانهم” في الداخل، داعياً الشعب الإيراني إلى الحذر من “كيد الأعداء”.

واتهم خامنئي أجزاء من الشتات الإيراني العالمي بالخيانة، حيث قال إنهم قد “أداروا ظهورهم للبلاد”. واستخدم المرشد كلمة “اضطرابات” للإشارة إلى الاحتجاجات. وقال إن “الاشخاص الذين رحلوا من هنا صاروا مرتزقة وعملاء لسياسات أعداء إيران”.

وقال خامنئي في كلمة بحضور مواطنين ومسؤولين إيرانيين ودبلوماسيين أجانب في إيران بمناسبة الذكرى السنوية لوفاة مؤسس الثورة الإسلامية الإيرانية آية الله روح الله الخميني، إن التراجع وتقديم تنازلات للأعداء لن يغيرا عداءهم، مضيفاً: “من يظن أنه إذا ما تراجعنا في ملف ما سيقلل عداءهم، فهو مخطئ. فتراجعنا أمام الأعداء يجعلهم أكثر عداءً”.

واتهم المرشد الإيراني، الولايات المتحدة الأميركية بأنها تريد إعادة إيران إلى ما قبل الثورة الإسلامية أي العهد الملكي، قائلاً: “في عهد إحدى الحكومات الإيرانية التي للأسف قدّمَت المساعدة للأميركيين، وُضِعت إيران في محور الشر”، وذلك في إشارة غير مباشرة إلى تصريحات الرئيس الأميركي جورج بوش الابن عام 2002 بعد الحرب على أفغانستان.

وأضاف خامنئي أن إيران أصبحت اليوم “أكثر قوة في مواجهة الاستكبار والصهيونية”، متهماً إياهم ببث اليأس والإحباط بين الشباب الإيراني واستغلال المشاكل الاقتصادية التي تواجهها إيران.

وعزا خامنئي الاحتجاجات التي شهدتها بلاده خلال الخريف الماضي على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني بعد أيام من احتجازها من قبل شرطة الآداب بتهم عدم التقيد بالحجاب إلى “تخطيط وتدبير الأعداء”، قائلاً إنهم “أخطأوا مرة أخرى في معرفة إيران”.

وقال خامنئي إن القوى الكبرى في العالم تآمرت ضد إيران لأعوام، مضيفاً أن “الفرق هو أن الأمة الإيرانية صارت أقوى اليوم، وصاروا هم أضعف”.

دعوة لبرلمانيين مصر والاردن



وفي مقابل استفحال العداء مع الولايات المتحدة، تجري ايران مراجعة لعلاقاتها الاقليمية، بعد استئناف التبادل الدبلوماسي مع السعودية. وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، عباس كلرو، إنه دعا مجموعة من برلمانيي مصر والأردن لزيارة إيران قريباً.







وقال كلرو: “التقيت خلال الأسبوع الماضي بالقائمين على رعاية المصالح المصرية والأردنية، ودعوت مجموعة برلمانية من البلدين لزيارة إيران، وآمل إجراء هذه الزيارة قريبا”، حسبما ذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية.

وأشار إلى بعض الأنباء التي تتحدث عن إمكان إحياء العلاقات بين إيران ومصر، وقال إن “تطوير العلاقات مع الجيران هو أحد الأجندة الرئيسية للحكومة الإيرانية في مجال السياسة الخارجية، وقد اتبعت هذه السياسة بشكل صحيح من قبل وزارة الخارجية على مدى العامين الماضيين، والبرلمان وخاصة لجنة الأمن القومي والخارجية، راضون نسبيا عن هذه العملية”.

كما تحدث كلرو، عن آثار استئناف العلاقات بين إيران ومصر، وقال: “بطبيعة الحال، ستكون هذه القضية مؤثرة في مختلف المجالات، لا سيما الأمن والاقتصاد، والتي يمكن أن تكون الأساس الرئيسي للعلاقات بين البلدين، بحيث ستتراجع في المجال الأمني التوترات الإقليمية وفي المجال الاقتصادي ستزدهر السياحة والنفط والغاز والزراعة والبتروكيماويات”.