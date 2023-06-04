ميشال معوض يعلن سحب ترشحه لرئاسة الجمهورية

أعلن النائب ميشال معوض، خلال مؤتمر صحافي، سحب ترشحه لرئاسة الجمهورية وقال: “قررت المشاركة في الوصول الى هذا التقاطع الذي أدى الى ترشيح جهاد أزعور وسنكمل معركتنا من دون تعب”.

وكان عدد من نواب المعارضة قد وصلوا تباعل إلى دارة النائب ميشال معوض في بعبدا، حيث تعقد كتل المعارضة وعدد من النواب المستقلين والتغييريين مؤتمراً صحافيّاً .









وعلم ان النواب الذي وفدوا الى دارة ميشال معوض قبيل المؤتمر الصحافي هم: سليم الصايغ، الياس حنكش، جورج عقيص، بلال حشيمي، الياس الخوري، مارك ضو، غسان سكاف، فؤاد مخزومي وأشرف ريفي.