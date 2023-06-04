تقدير موقف: ما يجري في صباح الرابع من يونيه بين مصر وإسرائيل

فجر يوم السبت الموافق الثالث من يونيو وقعت حادثة وصفها الكثير من المراقبون بالمروعة في منطقة الحدود المصرية الإسرائيلية، وهو الحادث الذي أسفر عن مصرع عدد من العسكريين الإسرائيليين والإعلان عن حالة استنفار عسكرية قصوى في عموم المناطق الحدودية الإسرائيلية مع مصر.









ما الذي يجري؟

الصحف المصرية بمختلف توجهاتها حرصت على عدم الحديث عن هذه القضية، مكتفية بوضع بعض من الأخبار الصغيرة التي تحاول دعم الرواية المصرية الرسمية والعسكرية، وهي الرواية التي تقوم على أن ما جرى نجم عن مطاردة أحد عناصر الجيش المصري لمهربين في منطقة الحدود، غير أن هناك بعض من النقاط الغير مفهومة التي دفعت بالجندي إلى الاشتباك مع عدد من العسكريين الإسرائيليين، وهو ما أسفر عن مقتل ٣ عسكريين إسرائيليين.

وصباح اليوم تم إرسال بعض من النتائج المبدئية بشأن التحقيق الذي قام بها الجيش الإسرائيلي حول الحادث، وهي النتائج التي كام ملخصها ما يلي: في فجر يوم السبت الموافق الثالث من مايو قام فرد أمن مصري بعملية كان مخطط لها مسبقا، وهو ما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين قرب الحدود المصرية الفلسطينية .

وقال التحقيق المبدئي ما يلي: إن الجندي المصري الذي نفذ هجوم الحدود المصرية سار حتى مسافة خمسة كيلومترات من موقعه، ومن ثم تسلق أحد المرتفعات الصخرية ووصل إلى السياج، وكان على ظهره حقيبة بها معدات وستة مخازن ذخيرة وسكاكين كوماندوز، بأحد السكاكين قطع القفل الذي غلق به فتحة السياج، ودخل إسرائيل واقترب من موقع الجنود دون أن يتم التعرف عليه وفتح النار.

وقد عرف الجندي المصري كيفية الوصول إلى تلك النقطة ويبدو أنه خطط لمسار التسلل وعرف موقع الجنود الذي يبعد حوالي 150 مترًا عن باب الطوارئ في السياج.

وقد وقع إطلاق النار الأول بعد السادسة صباحًا، وكان آخر اتصال بالجنود بعد الساعة الرابعة فجرًا، ووصل رئيس الوحدة لتغيير المناوبة قبل الساعة التاسعة واكتشف الصورة.

تم التعرف على وجود الجندي المصري على عمق حوالي كيلومتر ونصف في داخل ” واتخذ من الحجارة الكبيرة ساتراً لنفسه.

وفي المواجهة الأولى بعد الساعة 11:00 بدأ إطلاق النار الذي نفذه وأصابه ضابط السرية من مسافة 200 متر، وفي المواجهة الثانية هاجمه الجيش الإسرائيلي وقتله.

الجندي المصري- حسب تحقيق الجيش – كان مستعدا لتنفيذ الهجوم بخطة مسبقة تضمنت السير مسافة 5 كيلومترات من الأراضي المصرية من موقعه، وتسلق الجرف وصل بدقة إلى فتحة السياج بمسافة 150 مترا

وبتحليل ما قاله التحقيق المبدئي الإسرائيلي يمكن الانتباه إلى ما يلي :

１- إن العملية كان مخططًا لها في السابق وهو ما يفرض إمكانية وجود عناصر عسكرية مسلحة مصرية أخرى كانت تعرف ما الذي ينوي هذا المجند القيام به .

２- التحقيق الإسرائيلي يشير إلى آن حقيبة الجندي كان بها معدات وستة مخازن ذخيرة وسكاكين كوماندوز ، وبالتالي هيا يفرض بعض من التساؤلات ومنها :

أ‌- كيف حصل الجندي على هذه الذخيرة الكاملة معه والمفترض بحسب القواعد العسكرية المصرية إن الجندي لا يحصل على هذه الكمية من الذخائر إلا باتفاق وتعليمات من القيادة العليا؟

ب‌- هل عرفت قيادات الموقع الحدودي بأمر هذه الأسلحة التي معه؟

３- هناك إخفاق في عمل جهاز المخابرات العسكرية المصري، والذي يفحص نفسيا واستخباراتيا الجنود ممن يخدمون على الحدود ، حتى لا يتم التورط في عمليات أمنية مثل التي وقعت بالأمس .

４- البارز وراء كل هذا هو وجود طرح إسرائيلي الآن يشير إلى توجس إسرائيل من إمكانية وجود عناصر تتبع تنظيم داعش آو الجماعات الإرهابية في أروقة الجيش المصري، وهو ما تجلى مع هذه العملية التي قام بها المجند المصري والسؤال الآن….كم جندي مصري حاليًا مقتنع بما قام به الجندي بل ويؤيده بل ويناصره؟ .

５- هناك الآن حالة من القلق الإسرائيلي من الجندي المصري الواقف عبر الحدود ، وما هو الضامن من أن يقوم آخرون بمثل ما قام به هذا الجندي…..خاصة وأن اختيار العسكريين ممن يخدمون عبر الحدود يمثل أهمية ويتم بانتقائية من المفترض إنها متميزة؟

６- هناك تحقيقات تتم الآن في القيادة الحدودية التي خرج منها هذا الجندي المصري، ويبدو أن هناك اقتناعا مصريا وتسليما بوجود خلل واضح في عمل هذه الوحدة، بل واعتبار أن إسرائيل عدو ويجب قتل عسكرييها، وهو ما حصل للجندي الذي يبدو أن قياداته كانت تعرف سلوكه ومطلعه عليه .

７- ترك عسكري كاره لإسرائيل وراغب في قتل جنودها عبر الحدود المصرية الإسرائيلية مزودًا بالأسلحة هو خطأ استراتيجي دقيق، وهناك في الجيش المصري من يعرف ذلك تماما.

القيادات الأمنية

عموما بات من الواضح إن قيادات العمل الاستخباراتي في “إسرائيل “تنظر وبقلق لما يجري عبر الحدود في كيان العدو ينظرون بقلق لعدم اكتراث المصريين بما حدث على الحدود، وخاصة وأن الرواية المصرية تخالف التحقيق الذي عرضه الجيش الإسرائيلي والذي يشير إلى أن الجندي المصري قصد تنفيذ هذا الحدث عن نية مبيته.

وتقول سمدار بيري محررة الشؤون العربية في صحيفة يديعوت أحرونوت إن ما يقلق الإسرائيليين أكثر حاليا هو تجاهل الرئيس المصري الحديث عن الحدث حتى إنه لم ينبس ببنت شفه حوله، حيث كان مشغولاً بلقاء زوجة #بايدن، و ما زاد من قلقهم حجم التفاعل العام سواء المصري أو العربي مع ما قام به الجندي المصري .

سمدار بيري الكاتبة في يديعوت احرونوت اعتبرت ما سلف ذكره ليس صدفة، وحاولت بطريقة او بأخرى ربط الامور ببعضها واستحضار تطور العلاقة بين مصر وإيران الى المشهد، وكيف ستسير “إسرائيل” مستقبلاً ضمن هذا المشهد وخاصة بعد افتتاح السفارات المتبادلة بين القاهرة وطهران مستقبلاً.

نتيجة طبيعية

غير آن بعض من تقديرات الموقف الإسرائيلية الصادرة خلال الفترات الأخيرة قالت إن مستوى الكراهية المتصاعد في مصر ومؤسساتها ضد الإسرائيليين يأتي نتيجة لتحريض الكثير من المؤسسات المصرية الرسمية ومناهج التعليم التحريضية من مسؤولين رسميين.

وعلى سبيل المثال وفي السابع من إبريل عام ٢٠١٦ غرد القيادي في جهاز المخابرات المصري أحمد شعبان عن ذكرى ما جرى في مدينة بحر البقر بمحافظة الشرقية، متذكرا هذا الحادث ومنتهيا بتغريدته بالقول ” ٨ أبريل ١٩٧٠ ذكري استشهاد ٣٠ وردة مصرية علي يد أعداء الإنسانية ”

وفي إبريل الماضي وضع أحمد شعبان أيضا تغريدة قال فيها نصا ” قد مرت على وطننا العزيز خمسون عاماً هجرياً، منذ أن عبرت الأمة المصرية نكستها، وانتصرت على انكسارها قبل أن تنتصر على عدوها”

من الواضح أن أحمد شعبان:

１- لا يعترف بالتقويم الميلادي ويقدس التقويم الهجري الذي ذكره بالتغريدة، وهو ما يعكس تشددا دينيا واضحا.

２- يصف أحمد شعبان “إسرائيل” بالعدو، وهو وصف تحظر معاهدة كامب ديفيد استخدامه سواء بالصحف أو في تغريدات المسؤولين ، وعندما يتحدث شخص بوزن أحمد شعبان بهذه اللهجة عن السلام أو التعايش ، إذن بالفعل هناك أجواء تحريضية في منتهى الدقة يقودها ربان سفينة الإعلام المصري الآن.

عموما فإن هذا المستوى من التغريدات دقيق لعدة أسباب وهي:

１- يدير أحمد شعبان المنظومة الإعلامية المصرية بالكامل الآن من صحافة وتليفزيون .

２- عندما ينعت ويصف ضابط مخابرات مصري إسرائيل باعتبارها عدوة للإنسانية ، فإن هذا يمثل نهجا في منتهى الدقة ، وهو ما ينعكس على قطاعات الشعب المصري الآن، وهذا ما نشهده ويجعل القيام بعملية معقدة مثل سيناء أمر طبيعي وعادي.

تقديرات إستراتيجية

غير آن ما يجري سيكون له الكثير من التداعيات الاستراتيجية اللافتة، ومنها مثلا إن إسرائيل وبغض النظر عن موقفها الحالي من مصر ستطالب بتعويض عن مقتل عسكريها ، خاصة وآن الجندي القاتل هو من العناصر النظامية التي تعمل في الجيش ، وبالتالي فإن قيامه بهذه العملية جاء وهو في مهمة عمل رسمية، وهو ما يعقد الموقف ضد مصر.