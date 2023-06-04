ريال مدريد يعلن رسمياً رحيل بنزيمة عن صفوفه.. اللاعب “يقترب” من الانضمام للاتحاد السعودي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الأحد 4 يونيو/حزيران 2023، رسمياً، رحيل المهاجم كريم بنزيمة، الفائز بالكرة الذهبية، في نهاية الموسم بعد إنهاء عقده بالتراضي، وذلك بعد 14 موسماً، ومسيرة حافلة بالألقاب ليقترب بذلك من الانتقال إلى الاتحاد السعودي.

ريال مدريد قال في بيان: “توصل ريال مدريد وقائدنا كريم بنزيمة لاتفاق لإنهاء فترته الرائعة التي لا تنسى كلاعب في نادينا”، مضيفاً: “كانت مسيرة بنزيمة في ريال مدريد مثالاً للتصرف والاحترافية ومثّل قيم نادينا. استحق كريم بنزيمة حق تقرير مستقبله”.









من جانبها، قالت محطة “الإخبارية السعودية” عبر تويتر، اليوم الأحد، إن أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد، بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، سافر إلى مدريد لضم بنزيمة في “صفقة قياسية” لمدة موسمين.

أضاف التقرير أن الاتحاد توصل “لاتفاق رسمي” لضم بنزيمة بعقد لمدة موسمين، بينما لم يعلن نادي الاتحاد شيئاً بعد.

وكالة رويترز أشارت إلى أن اللاعب الفرنسي البالغ عمره 35 عاماً، بدا أنه سيستمر في صفوف النادي الإسباني لعام آخر بعد موسم 2022-2023 الذي عانى فيه من الإصابات وغاب فيه عن كأس العالم بقطر بسبب الإصابة.

لكنه عدل عن رأيه بعدما تلقى عرضاً وصلت قيمته بحسب تقديرات وسائل الإعلام، إلى أكثر من 100 مليون يورو (107.05 مليون دولار) من السعودية، وقرر بنزيمة إبطال بند تمديد عقده لموسم واحد ليصبح لاعباً حراً.

قد يسير بنزيمة على خطى كريستيانو رونالدو زميله السابق في ريال مدريد والذي انتقل إلى السعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما انضم إلى النصر بعقد يمتد عامين ونصف العام مقابل أكثر من 200 مليون يورو.

رأس حربة ريال مدريد

أصبح بنزيمة، الذي انضم إلى ريال في 2009 قادماً من أولمبيك ليون، رأس حربة الفريق ومصدر الخطورة الأكبر بعد رحيل رونالدو إلى يوفنتوس في 2018.

سجل بنزيمة أكثر من 350 هدفاً لصالح ريال ويحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي خلف رونالدو.

كان 2021-2022 أفضل مواسمه مع الفريق، إذ أحرز 44 هدفاً في كل المسابقات، ليقود فريقه لتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بدوري أبطال أوروبا باللقب رقم 14 وكذلك التتويج بطلاً للدوري الإسباني.

في دوري الأبطال، ساعد بنزيمة أيضاً ريال مدريد في قلب تأخره بدور الستة عشر ودور الثمانية وقبل النهائي أمام باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي على الترتيب بهز الشباك في لقاء الإياب بكل مواجهة.

بفضل دوره المحوري، فاز بالكرة الذهبية ليصبح أول فرنسي يفوز بالجائزة منذ أن فعلها زين الدين زيدان في 1998 والخامس إجمالاً، كما حقق 25 لقباً مع ريال بينها دوري الأبطال خمس مرات والدوري الإسباني أربع مرات وكأس الملك ثلاث مرات.

جاء رحيل بنزيمة بعد يوم واحد من إعلان ريال مغادرة إيدن هازارد النادي بعدما اتفق الطرفان على إنهاء عقده، الذي يتبقى فيه عام واحد، بالتراضي كما أكد النادي رحيل لاعب خط الوسط ماركو أسينسيو والمهاجم ماريانو دياز.