الراعي: لن أدخل في جدال التوافق على اسم أزعور

علق البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، رداً على هجوم “حزب الله” عليه، بالقول “ما بردّ عَ حدا وما بحياتي ردّيت عَ حدا لا سلبًا ولا إيجابًا”.

ولفت الراعي، في حديث للـ”MTV”، الى أنني “إلتقيت رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وسألتقي الجميع ويجب أن نخرج من المأساة التي يعيشها لبنان ولا مشكلة لدينا مع أحد”.









وأضاف “لن أدخل في جدال التوافق على إسم جهاد أزعور وشغلي بعملو ووقت فيه لزوم بعلن عنّو”.

من جهته، اعتبر رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض أنه فعل ‫حسنًا البطريرك الماروني مار بشارة الراعي‬ بعدم الردّ على حزب الله فالبطريرك لا يساجل ميليشيا .

وقال محفوض في تصريح له:

حسنًا فعل ‫البطريرك الراعي‬ بعدم الردّ على ميليشيا حزب الله حيث لا يُعقل لمن أُعطي مجد ‫لبنان‬ أن يساجل منظمة مسلحة تعتاش وتأتمر من دولة أجنبية عناصرها مرتزقة تقاتل غب الطلب خارج الحدود اللبنانية أما الكلام فيجب أن يكون عند لحظة الإهتداء أي عند سير هذه الجماعة بطريق الخير والسلام