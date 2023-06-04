جنبلاط أبلغ المُعارضة السَّير بأزعور

أفادت معلوماتٌ صحافيّة بأنّه “رغم الجوّ الّذي يُشيعه نوّاب “اللقاء الديمقراطيّ”، فإنّ رئيس الحزب التقدميّ الاشتراكيّ السّابق وليد جنبلاط، أبلغ المعنيين في المعارضة أنّه يسير بالوزير السابق جهاد أزعور كمرشَّحٍ للرّئاسة، لكنَّه ينتظرُ تهيئة الأرضيَّة لذلك”.

ولفتت مصادرُ المعارضة، إلى “أنّنا نتقاطع مع “التّيّار الوطنيّ الحرّ” على جهاد أزعور، لكن لا إتفاق رسميّاً وجذريّاً في ما بيننا”.









وفي سياق إعلان ترشيح أزعور، كشفت أنّ “هناك نواة من النّوّاب ستُعلن في بيانٍ مشترك ترشيح أزعور من منزل النّائب ميشال معوّض، وهناك آخرون سيفعلون ذلك بشكلٍ منفصل منهم عدد من النّوّاب التّغييريّين”.