ماذا حضّر ملحم زين ووليد توفيق وراغب علامة لزفاف ولي العهد الأردني؟

لايزال زفاف الأمير الحسين بن عبد الله يشهد تزاحماً على الإنتاجات الفنية المهداة لولي العهد الأردني الذي سيعقد قرانه في الأول من حزيران/يونيو. وفي هذا السياق، ستدخل عروسه الآنسة رجوة آل السيف إلى قاعة الاحتفال على صوت المطرب اللبناني ملحم زين، الذي سيغنّي أغنية “قمر حزيران” بكلمات “طلّي وبسحرِك هلّي.. خلّي الناس تصلّي على النبي الهشيمي والزغاريد تعلّي”.

وقد تمّ الكشف عن هذا العمل الفني بعد انتهاء التحضيرات له في استوديو الموزع عمر صبّاغ، وهو من إنتاج عنان عوض كتابةً وتلحيناً.









وعبّر ملحم زين عن سروره بتأدية هذه الأغنية في “فرحة الأردن التي هي فرحة عربية”، كما قال، كاشفاً عن اتصال تلقاه من الملكة رانيا به مهنّئةً وشاكرة على الهدية الفنية، مبديةً إعجابها بها. وقد شكرها على محبتها والرقي الذي تفاعلت من خلاله معه، معتبرًا أن مشاركته “أقل واجب في فرح كبير ومهم من هذا النوع إن بزفّة أو بلقطة”.

وكانت فكرة العمل انطلقت بعد سماع عنان عوض خطاباً للأمير حسين وردت فيه عبارتا “أمير محبوب ونشمي مهيوب”، فتبادرت إلى ذهنه بحسب ما أبلغ “إي تي بالعربي” فكرة أغنية مستوحاة من عبارات يستخدمها الأمير في لقاءاته العلنية ومقابلاته وخطاباته، فنظم كلماتها وقام بتلحينها بطابع رومانسي كلاسيكي مناسب لدخلة العروس في مراسم زفافها، وارتأى أن يسند تأديتها إلى الفنان اللبناني ملحم زين، الذي تحب الملكة رانيا صوته كثيراً.

بدوره، سيهدي الفنان اللبناني وليد توفيق أغنية خاصة بالمناسبة، وجاء في مطلعها “يا قْلوب اصطَفّوا..أْلوف وْما يْكَفّوا.. ع الصفّين نْحَيّي حسين/إبن الأشرف دنيا وْدين.. ال ع جْبينو ما بْيعلا جْبين والعزّ بْكَفّوا../والتهاني بالعالي للغالي ابن الغالي.. وْرَجوَة بدر الليالي .. هَنّوها وْزفّوا”.

وهذه الأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس وألحان وليد توفيق وتوزيع مصطفى عبد الرضا.

كذلك، يستعد النجم راغب علامة للمشاركة في حفل الزفاف، وقد حضّر مفاجأة للعروسين عبارة عن أغنية خاصة بالمناسبة السعيدة وضع اللمسات الأخيرة عليها لتكون جاهزة لتقديمها في يوم الزفاف الموعود وتعاون في هذه الأغنية كتابة وتلحينا مع الفنان اللبناني فارس اسكندر والموزع الموسيقي فارس مسعد.