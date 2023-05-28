العونيون يختارون مرشحهم في الجديدة …لحماية فسادهم ،وشهوان منبوذ

يبدو ان التيار الوطني الحر اتخذ قراره بدعم المرشحة صوفي جان ابو جودة لرئاسة بلدية الجديدة السد البوشرية في المتن، والتي سبق ان استقالت الى جانب مجموعة من الأعضاء سعياً لاسقاط المجلس البلدي.

ووفق اوساط في المنطقة فإن توجه التيار لدعمها مربتبط بالتعويض عن الوعود المتكررة لزوجها جان ابو جودة بترشيحه للمجلس النيابي مرارا ، كذلك ترشيحها اتى بديلاً عن منصور فاضل بسبب صيته المربط بالتجاوزات والارتكابات طيلة مرحلة عضويته في المجلس البلدي، لان الاعضاء الذين استقالو يريدون ان ياتي رىيس بلدية لا يكشف ممارساتهم وتشبيحاتهم اسوة بمنصور فاضل









و تعتبر الاوساط بان المرشحة صوفي ابو جودة كان زوجها صديقا قويا لانطوان جبارة على مدى مشاركتها كعضو في المجلس البلدي، الا أن زملائها ينتقدون غيابها التام طيلة تلك السنوات ومشاركتها المعدودة في الجلسات وعدم تقديمها اي فكرة او مشروع ويصفونها بأنها عضو شرف.

وتشير المعلومات الى ان عضو المجلس البلدي المستقيل طوني شهوان والذي يتولى رئاسة مجمع ميشال المر الرياضي، يتفاوض معها لتشكيل لائحة مشتركة على ان يكون مرشح لموقع نائب رئيس البلدية، الا ان الاشكال بالنسبة لابو جودة انه لا يملك حيثية شعبية، في ظل رفض أقسام حزب الكتائب تأييده.

كذلك يشكوا أهالي الجديدة من تجاوزات تتعلق بالمساعدات التي يقدمها بإسم المجمع بشكل استنسابي ودون معايير واضحة خصوصا انه لا يحق له التصرف باموال المحمع الا لاهداف رياضية ، الأمر الذي خلف غضباً ورفضاً لإعادة تسليمه المجمع في المرحلة المقبلة. إضافةً الى ذلك تنتهي ولاية شهوان بترؤس المجمع نهاية ايار الحالي وبالتالي يصبح وجوده على رأس المجمع غير قانوني بإعتبار ان قانون تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية لا يشمل المؤسسات المرتبطة بالبلدية.

وتشير المصادر الى ان فوضى مالية عارمة تسجل في المجمع نتيجة غياب ميزانية واضحة وكشف حساب مداخيل ومصاريف المجمع، اذ تؤجر مدينة الملاهي منذ ١٣ سنة بغياب معايير شفافة وخارج اطار القوانين، علماً ان المراقب المالي جوزيف نعمة الذي هو عضو بلدية سبق ان قدم استقالته،في خطوة هدفها اخفاء اي مخالفات ومسائلات نتيجة التواطى مع شهوان

وعلى ما يبدو ان الفوضى باتت واضحة في مكب النفايات حيث تغيب الرقابة عن كمية الشاحنات التي تدخل وتخرج يومياً ومدى مطابقتها للشروط الصحية، وهو الامر الذي يطرح تسولات عند اهالي المنطقة حيال توقيت اسقاط المحلس البلدي واهدافه حيث بات الأمر ا يهدد الساحل المتني بتلوث خطير وروائح كريهة خلال الصيف المقبل، إضافةً الى التخوف من صفقات وفضائح فساد حول الشاحنات المحملة بالنفايات السامة والتي تدخل بتغطية من بعض المرتشين، ما يعطي انطباعا ان فرط المجلس البلدي كان مخطط له للوصول الى تلك النتيجة.

وهكذا باتت البلدة في مهب مراهنات التيار مجددا وايضا الصراعات التي ينقلها التيار الوطني من منطقة الى اخرى تحت شعارات الاصلاح والتغيير ،فيما قضية الميزان المرتبطة بمنصور فاضل ممثل التيار في البلدية سابقا ضج بها الاعلام وهو اليوم ينادي بالشفافية