عقيص يُنبه باسيل من استغلال مفاوضاته مع فريق المعارضة بهدف رفع أسهمه لدى الثنائي

كشف النائب جورج عقيص عن تقدم في مسار المفاوضات القائم بين المعارضة والتيار الوطني الحر من دون ان يبلغ بعد خط الاتفاق على اسم موحد، متوقعاً ان يكون الأسبوع المقبل مفصلياً في هذا الاتجاه.

عقيص وفي حديث لبرنامج “لقاء الاحد” عبر “صوت كل لبنان”، أوضح ان طرح اسم الوزير السابق جهاد ازعور جاء من باب التقاطع الحاصل مع التيار على اسم غير مستفز لفريق الممانعة، وبإمكانه بالوقت نفسه توحيد صفوف المعارضة. وعن تأييد تكتل الجمهورية القوية لاسم ازعور فهو مرتبط بإعلان التيار رسمياً ترشيحه يقول عقيص، وبذلك نكون قد ذهبنا الى منتصف الطريق بانتظار ملاقاتنا من قبل الفريق الاخر.









ونبه عقيص رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من استغلال مفاوضاته مع فريق المعارضة لرفع اسهمه لدى ثنائي حزب الله – حركة امل، رافضاً الهرطقة التي تنص على الاتيان برئيس جمهورية من فريق ورئيس حكومة من الفريق الاخر.

وعن ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أقر عقيص بضرورة ان يترك سلامة منصبه طوعاً او اقالةً ولو قبل أسبوع من انتهاء ولايته، متمسكاً بمنع حكومة تصريف الاعمال من تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي.

وفي السياق، دعا عقيص الى ترتيب الأولويات والبدء بإتمام الاستحقاق الرّئاسي اوّلاً.