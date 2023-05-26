بعد مسيرة حافلة بالنجاحات.. الفنان الكبير محمد جمال في ذمة الله

توفّي المطرب اللبناني الكبير محمد جمال، بعد مسيرة طويلة حافلة بالنجاحات والأغنيات التي صنعت نجومّيته في لبنان والعالم العربي.









وأعلنت الصفحة الرسميّة لجمال وفاته أثناء تواجده في أحد مستشفيات لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأميركيّة.

محمد جمال من مواليد عام 1934 في طرابلس، وتعاون مع عددٍ كبيرٍ من الشعراء الكبار، بالإضافة إلى أنه قام بتلحين الكثير من الأغاني لفنّانات كبار مثل صباح ونجاح سلام. اشتهرت أغاني جمال في سبعينيّات القرن العشرين، وفي أوائل الثمانينيّات هاجر إلى الولايات المتحدة الأميركيّة بسبب الحرب اللبنانيّة.

من أشهر أغنياته: آه يا إمّ حماده، كنّا أنا وإنتي نتمشّى عالطرقات، بدّي شوفك كلّ يوم، سيّارتو أكبر، مزيكا يا مزيكا.