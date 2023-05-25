جنبلاط يعلن استقالته من رئاسة “الاشتراكي”… ومؤتمر انتخابي للحزب في حزيران

أعلن رئيس #الحزب التقدمي الاشتراكي وليد #جنبلاط استقالته من رئاسة الحزب وكذلك مجلس القيادة الحالي، داعياً إلى مؤتمر عام انتخابي في 25 حزيران المقبل.

وعملاً بأحكام دستور الحزب ونظامه الداخلي، دعا جنبلاط الى مؤتمر عام انتخابي في ٢٥ حزيران ٢٠٢٣، وكلّف أمانة السر العامة إتمام التحضيرات اللازمة وفق الأصول وبحسب الآليات المعتمدة، وإصدار التعاميم ذات الصلة بمواعيد قبول طلبات الترشيح ومهلة الانسحاب وكافة الشروط المتعلقة بالعملية الانتخابية وإعداد لوائح أعضاء المؤتمر العام وتوجيه الدعوات إليهم.









وكان حنبلاط قد أعلن أيضاً تنحيه عن العمل النيابي في العام ٢٠١٨ حينما قرّر العزوف عن الترشح للانتخابات النيابية.

وفي الآونة الأخيرة، بدا جنبلاط وكأنه يُحيل العمل السياسي إلى نجله تيمور جنبلاط الذي ألبسه عباءة الزعامة في مهرجان شعبي، بشكل تدريجي. وظهر ذلك جلياً في محطة الانتخابات النيابية، وإيلائه التدخل والاهتمام بملفات بارزة كالشأن الرئاسي وغيره.