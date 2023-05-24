عمرو دياب يتعرض لانتقادات وغضب بعد دفعه لمعجب

تعرض الفنان المصري عمرو دياب لحالة من الاستياء والانتقادات والغضب، بعد تداول مقطع فيديو له ظهر فيه وهو يخرج مسرعاً وبشكل غير طبيعي من حفل زفاف ابنة حميد الشاعري، ليقوم بدفع أحد معجبيه بشكل مفاجئ، خلال محاولة المعجب أن يلتقط معه صورة تذكارية، وذلك بعد تدافع الجمهور نحوه عقب انتهاء وصلته الغنائية التي قدمها في الحفل.

وانتشر الفيديو بشكل واسع، عبر نشطاء على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، معلنين عن رفضهم لرد الفعل الذي ظهر من عمرو دياب تجاه جمهوره ومعجبيه.









وكان عمرو دياب، قد أحيا حفل زفاف ابنة حميد الشاعري الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وقدم أغنيته الشهيرة “أنت الحظ”، التي تفاعل معها الحضور بالغناء والرقص، كما رقص معه حميد الشاعري.