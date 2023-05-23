تجهيزات على قدم وساق لزفاف ولي العهد الأردني.. “حفلة حناء” ونجوم عرب يحيون حفلاً مجانياً

أيام قليلة تفصلنا عن حفل زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله، على الآنسة رجوة خالد السيف، والمقرر إقامته مطلع يونيو المقبل، وسيحضره زعماء ورؤساء دول وشخصيات عربية وعالمية رفيعة المستوى.

وتجري التجهيزات على قدم وساق لتنظيم الحفل الملكي، حيث يُحيي نخبة من نجوم الفن حفلة جماعية مجانية تجمع تامر حسني، راغب علامة، أحمد سعد، ديانا كرزون، وزين عوض.









سيبدأ الحفل الذي سيقام في ستاد عمّان الدولي، يوم الإثنين 29 أيار 2023، في تمام الساعة 8 مساء، وستغلق الأبواب مع بدئه، بحسب صفحة “زوروا الأردن”، التي طالبت المسجلين بالحضور إلى الموقع قبيل بدء الحفل بـ3 ساعات.

وأشارت الصفحة إلى أن الدخول سيكون مجانا عبر التسجيل على موقع إلكتروني خاص بالحفل، الذي ستتوفر فيه حافلات نقل مجانية، كما أعلنت لاحقا أن جميع التذاكر نفدت.

ومساء الإثنين، أقامت الملكة رانيا العبدالله، حفلة حناء في قصر زهران بالعاصمة عمّان، بمشاركة عدد من أميرات العائلة الملكية، وما يقارب 600 سيدة حضرن من أرجاء محافظات الأردن.

وزُفّت الآنسة رجوة بعد وصول الملكة رانيا وأفراد العائلة الملكية بمن فيهم الأميرة إيمان والأميرة سلمى، مع منثور الورد الجوري وعلى أنغام أهزوجة تراثية كتبت خصيصا لهذه المناسبة وغنّتها الأردنية نداء شرارة.

ورحبت الملكة خلال حفل العشاء البهيج بضيفاتها ملقيةً كلمة مؤثرة خاطبت فيها العروس قائلة: “وأخيرا صار عندي كنّة.. رجوة هي رجائي إلى الله للأمير حسين”. وأضافت: “بتعرفوا البنت من أمها وأم فيصل جوهرة.. فيه أحلى من هالعروس.. رجوة بعيوننا”.

ونشرت الملكة رانيا عبر حسابها على “إنستغرام” اليوم الثلاثاء مجموعة صور من حفلة الحناء، معلقة عليها قائلة: “اليوم بنفرح بأحلى رجوة، وفرحتنا ما بتكمل بدون أهلنا.. نفرح بالحسين”.

جاء ذلك بعدما شاركت الملكة رانيا صباح الإثنين متابعيها أيضا مقطع فيديو لتجهيزات ليلة الحناء، التي تسبق حفل زفاف نجلها الأمير الحسين، وأرفقته بتعليق: “سلمت الأيادي وبوركت الجهود، الله يتمم على خير”، وتظهر فيه سيدات منهمكات في حياكة التطريزات التراثية، بينما شابات أخريات يعملن على صنع المكرميات الأنيقة.

كما ظهرت مجموعة من السيدات والشابات يجبلن الحناء ويعبئنها بأكياس وهن يرددن الأغاني الفلكلورية، حيث غنين: “وانزلي على الحنة ست البنات.. والشعر عشر خصايل مجدولات.. مدّت إيديها يحننها المزيونات”.

View this post on Instagram A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

وفي وقت سابق، نشرت الملكة رانيا أيضا فيديو كليب لأغنية جديدة قدّمتها فرقة “جماعة خير”، يتضمن مشاهد نادرة لنجلها الأمير الحسين، وعلّقت عليه بالقول: “الله يخليكم لبعض ويخليلنا ياكم. فرقة جماعة خير الموسيقية، لكم الشكر، كلمات وأداء يلامسان القلب.. نفرح بالحسين”.

ويظهر الفيديو كليب لقطات نادرة من طفولة الأمير الحسين وهو بين أحضان والده وجدّه الراحل، وفي أول الفيديو يقول الملك عبدالله الثاني: “شعور جميل وصعب حسيته من أصعب اللحظات عندما حضن والدي ابني الحسين أول مرة”.

View this post on Instagram A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

وخلال الأيام الماضية، تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن وسم “نفرح بالحسين”، الذي كان قد أعلن الديوان الملكي الأردني بأنه الشعار الرسمي لمناسبة عقد قران الأمير الحسين على الآنسة رجوة.